Découvrez où se trouve Jean-Luc Reichman dans le classement des meilleurs comédiens de séries françaises préférés des Français

Les séries télé françaises ont le vent en poupe

Qu’il s’agisse de séries français quotidiennes comme Scènes de ménages ou de séries plus saisonnières comme Léo Mattéï, elles sont de plus en plus plébiscitées et regardées par les Français.

Intrigues, suspense, humour, amour sont autant de raisons qui poussent les Français à regarder ces séries.

Les séries françaises ont longtemps été vues comme des séries ennuyeuses et bien en dessous des super productions américaines. Mais depuis quelques années, un virage a eu lieu et les français découvrent que ces séries sont tout aussi bien ficelées que leurs homologues d’outre-manche.

Après le succès de Plus Belle la Vie, toutes les chaines concurrentes ont voulu créer leur propre série quotidienne, espérant ainsi avoir le même succès que cette première. Ont ainsi vu le jour les séries Demain nous appartient, Ici tout commence ou encore Scènes de ménages.

Autres séries que les français adorent : les séries policières. A l’instar des blockbusters américains, certaines séries françaises fonctionnent depuis des années et enchainent les saisons comme Section de recherches ou encore Balthazar.

Ce qui fait la force des séries françaises c’est la petite dose d’humour très souvent présente et qui en fait sa renommée. Les Français aiment mêler humour et sérieux au sein d’une même série.

Voici le classement des meilleurs comédiens de séries françaises préférés des Français

Découvrons ensemble le top 10 des meilleurs comédiens de séries françaises élus par les Français. Il s’agit de comédiens jouant pour des séries françaises quotidiennes ou saisonnières.

Voici les comédiens élus et les séries qui ont fait leur renommé :

Olivier Marchal arrive en tête avec 24% des suffrages – Rivières Pourpres

Gérard Hernandez prend la deuxième position avec 23% des voix – Scènes de ménages

Jean-Luc Reichman récolte 21% des voix et se retrouve troisième au classement – Léo Mattéï

Samuel le Bihan 20% – Alex hugo

Tomer Sisley 16% – Balthazar

Laurent Ournac 15% – Camping Paradis

Frédéric Bouraly 13% – Scènes de ménages

Frédéric Diefenthal 13% – Ici tout commence

Alexandre Brasseur 12% – Demain nous appartient

Xavier Deluc 12% – Section de recherches

Beaucoup sont étonnés de voir Olivier Marchal passer devant Gérard Hernandez et Jean-Luc Reichman. Et pourtant, c’est bien lui qui a décroché la palme du meilleur comédien de série française.

On note aussi que la série Scènes de Ménages est bien récompensée avec deux comédiens dans le classement : Gérard Hernandez (n°2) et Frédéric Bouraly (n°7).

Vous avez pu constater que ce classement contentera tout le monde car il y en a pour tous les goûts et des séries de styles différents y sont représentés. C’est sans grande surprise que l’on constate la troisième place de Jean-Luc Reichman dans ce classement.