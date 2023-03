Paul El Kharrat très cash sur Jean-Luc Reichmann : révélations sur les raisons de leur dispute

Le monde de la télévision est en ébullition depuis que Paul El Kharrat a annoncé qu'il ne parlait plus à Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur des "12 coups de midi". Les deux hommes qui semblaient inséparables sont aujourd'hui en froid et les raisons de leur dispute ont enfin été révélées.

Paul El Kharrat est un ancien candidat emblématique de l’émission de télévision française « Les 12 coups de midi ». Durant son passage dans l’émission, il a établi un record de longévité en remportant 69 victoires consécutives et en accumulant plus de 800 000 euros de gains. Sa performance remarquable et son charisme ont rapidement fait de lui l’un des candidats les plus appréciés du public. Après son départ de l’émission, Paul El Kharrat a poursuivi sa carrière médiatique en devenant chroniqueur sur la radio RTL dans l’émission « Les Grosses Têtes » animée par Laurent Ruquier. Il est également apparu dans quelques émissions de télévision, notamment « Vivement dimanche prochain » présentée par Michel Drucker.

Les raisons de la dispute entre Paul El Kharrat et Jean-Luc Reichmann

Paul El Kharrat, l’ancien champion des « 12 coups de midi » qui a marqué les esprits de tous les téléspectateurs, a récemment déclaré dans une interview que sa relation avec Jean-Luc Reichmann s’était détériorée depuis un moment. En effet, Paul El Kharrat a expliqué qu’il n’avait plus aucun contact avec l’animateur depuis près d’un an et que cela était dû à « toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas« .

Cependant, Paul El Kharrat n’a pas hésité à critiquer Jean-Luc Reichmann dans la presse en le décrivant comme un individu « agaçant » sans préciser les motifs de son agacement. Il a également ajouté que leur relation n’a jamais dépassé celle de l’hôte et de l’élève, tandis que sa collaboration avec Laurent Ruquier, sur RTL, lui a permis de se rapprocher davantage de ce dernier.

Un syndrome qui rend les relations compliquées

Paul El Kharrat a préféré évoquer ses difficultés en amour. Malgré ses nombreux atouts, tels que son charme, son intelligence et son humour, il a expliqué que son syndrome d’Asperger rendait difficile la compréhension des autres, ce qui le rendait très exigeant. Il a même déclaré que les autres ne se sentaient pas à la hauteur de lui et que cela le laissait souvent seul.

Il semble donc que les choses ne soient plus les mêmes entre Paul El Kharrat et Jean-Luc Reichmann. Bien que nous ne connaissions pas les véritables raisons de leur dispute, il est clair que leur amitié a été rompue et que chacun est désormais libre de suivre sa propre voie. Espérons simplement que ces deux personnalités talentueuses pourront un jour mettre de côté leur différend et retrouver leur ancienne complicité.