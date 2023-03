Stéphane Plaza jouera bientôt aux côtés de Leonardo DiCaprio dans une superproduction américaine ?

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : Stéphane Plaza a déclaré qu’il allait s’envoler pour les Etats-Unis. Au départ très mystérieux sur cette nouvelle aventure qui s’offre à lui, il ne cesse d’égrainer de nouvelles informations. CambodgePost vous en dit un peu plus aujourd’hui.

Rappel de l’annonce de Stéphane Plaza

Il y a quelques jours seulement, Stéphane Plaza déclarait sur les réseaux sociaux un départ imminent pour les Etats-Unis pour des raisons professionnelles.

En effet, ce n’est pas l’agent immobilier ni l’animateur télé mais bien l’acteur qui s’exprimait au sujet d’un nouveau projet.

Il a dévoilé qu’il allait traverser l’Atlantique pour jouer dans un film américain aux côtés de grandes stars du cinéma.

Il a donné plusieurs indices en accompagnement de son post mais est resté quelque peu mystérieux sur le nom du film qu’il allait tourner et sur les acteurs qui allaient lui donner la réplique.

Un film bientôt en tournage aux Etats-Unis ?

Leonardo DiCaprio sera bientôt à l’affiche d’un film qui sortira cette année. Il s’agit de Killers of the Flower Moon. Ce film de Martin Scorsese a été tourné lors de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

Depuis, Leonardo DiCaprio n’a pas tourné de nouveau film mais ça ne serait tarder. En effet, il semble qu’il sera bientôt l’acteur principal d’un film réalisé par Paul Thomas Anderson.

Le tournage aura lieu en juillet prochain à Los Angeles. Il s’agira d’une adaptation de Vineland, un roman écrit par Thomas Pynchon dans les années 90.

Plusieurs sites américains ont relayé cette information.

Stéphane Plaza aux côtés de Leonardo DiCaprio dans un film américain ?

Beaucoup d’internautes ont remarqué que Stéphane Plaza mentionne Léonardo DiCaprio dans plusieurs de ses posts Instagram dont celui qui concerne son annonce de départ pour les Etats-Unis.

Il a également donné comme indice pour son nouveau projet américain « Leonardo DiCaprio » comme vous pouvez le voir par vous-même dans le post ci-dessous.

Il n’en fallait pas plus pour faire parler ses fans et faire naitre la rumeur d’une éventuelle collaboration entre les deux hommes.

Certains ont donc cherché à recouper les informations à leur disposition, mettant ainsi en parallèle la proximité entre Stéphane Plaza et Leonardo DiCaprio, le projet de départ aux USA de Stéphane Plaza pour un film et le possible film à venir pour l’acteur américain.

Pour l’heure, rien n’a été confirmé mais nous suivons l’affaire de très près pour vous donner des informations toujours au plus proche de la réalité.