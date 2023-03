Les 12 coups de midi : la promotion incessante de Léo Mattéi par Jean-Luc Reichmann exaspère les téléspectateurs

La popularité de l’émission « Les 12 coups de midi »

Diffusée depuis juin 2010, « Les 12 coups de midi » est une émission phare du paysage audiovisuel français qui réunit chaque jour des milliers de téléspectateurs. Animée par Jean-Luc Reichmann, l’émission a su charmer le public grâce à son concept simple et divertissant : un jeu télévisé où les candidats s’affrontent au cours de plusieurs manches pour tenter de décrocher la cagnotte mise en jeu.

Jean-Luc Reichmann est aux commandes de l’émission depuis ses débuts et il est indéniable que sa personnalité joviale et chaleureuse y est pour beaucoup dans son succès.

Le succès de « Léo Mattéi, Brigade des mineurs » auprès des téléspectateurs

Lancée en 2013, « Léo Mattéi, Brigade des mineurs » met en scène Jean-Luc Reichmann dans le rôle principal d’un capitaine de brigade spécialisée dans la protection des mineurs. La série compte aujourd’hui pas moins de neuf saisons et rencontre un succès grandissant auprès des téléspectateurs français.

Une stratégie de promotion critiquée

Toutefois, cette réussite semble avoir donné à Jean-Luc Reichmann l’idée de profiter de la notoriété de « Les 12 coups de midi » pour faire la promotion de sa série. En effet, il n’hésite pas à mentionner régulièrement « Léo Mattéi » lors de l’émission, ce qui tend à exaspérer certains fidèles du programme.

L’exaspération grandissante des téléspectateurs face à cette autopromotion

Si au départ, l’enthousiasme de Jean-Luc Reichmann pour sa série pouvait être perçu comme une marque de passion, les téléspectateurs semblent désormais saturés par cette autopromotion constante. Nombre d’entre eux ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, estimant que l’animateur devrait se concentrer davantage sur « Les 12 coups de midi » plutôt que de faire la publicité de « Léo Mattéi ».

Des critiques virulentes sur les réseaux sociaux

En parcourant les commentaires postés sur Twitter et Facebook, on peut aisément constater que les internautes sont de plus en plus irrités par l’attitude de Jean-Luc Reichmann. Certains vont même jusqu’à menacer de boycotter l’émission si l’autopromotion continue.

Voici quelques exemples :

Autopromo déguisée…c’est vraiment pas glorieux! — Schev (@schev56) March 8, 2023

@12Coups_tf1Et c'est reparti pour Léo Mattéi !! mais chut ! mon ami jean-luc ne va pas aimer la contradiction et comme il m'a déjà bloqué — BRESSAN Philippe (@PhBressan) January 30, 2023

C'est stipulé dans le contrat: Rôle dans Léo Mattéi=présence obligatoire dans une émission des 12 coups de midi 🤣 — rodriguesdecasgom (@alysia54321970) March 8, 2023

Autres exemples sur Facebook :

Les 12 coups de midi ou Léo Matteï ?! Ce jeudi midi, Mr Reichmann a passé la moitié du jeu à faire la promo de sa série Léo Matteï…. Les acteurs présents, des extraits de la série, des cadeaux offerts aux acteurs ! Trop c’est trop, Chaque midi, il nous parle de cette série !!!

Voilà encore une fois de plus Reichmann nous balance encore son Léo Matéi au 12 coups de midi On en a rien à faire de son cours métrage faut qu’il arrête.

Quelles conséquences pour l’émission et pour Jean-Luc Reichmann ?

Face à cette grogne croissante, il est légitime de se demander si l’avenir de « Les 12 coups de midi » pourrait être compromis, ainsi que la popularité de son animateur. Les audiences pourraient-elles pâtir de cette situation ? Est-ce que Jean-Luc Reichmann prendra en compte les remarques des téléspectateurs et cessera de faire la promotion de sa série durant l’émission ?

Une nécessité d’écoute et d’adaptation

Pour préserver l’équilibre entre les deux programmes, il serait souhaitable que Jean-Luc Reichmann prenne conscience de l’importance de respecter les attentes de son public et de ne pas mélanger les genres. Il doit garder à l’esprit que le succès des « 12 coups de midi » repose avant tout sur son aspect divertissant et convivial, sans tomber dans un excès de promotion qui pourrait nuire à la qualité de l’émission.

En somme, il appartient désormais à Jean-Luc Reichmann de tenir compte des retours de ses téléspectateurs pour continuer à faire vivre « Les 12 coups de midi » sans compromettre la relation de confiance établie avec son public depuis 2010. Gageons qu’il saura faire preuve de discernement pour maintenir l’engouement autour de cette émission incontournable dans le paysage audiovisuel français.

Une vidéo sur Youtube parle même de ce sujet :