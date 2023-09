Stéphane Plaza au cœur d’une affaire de violence avec trois de ses ex compagnes, révélations clairement inattendues

Stéphane Plaza, reconnu pour son rôle d’animateur et agent immobilier, se retrouve désormais éclipsé par une sombre affaire.

Mediapart a publié une enquête révélatrice dans laquelle trois de ses ex-compagnes dévoilent un versant jusqu’alors inconnu de l’animateur.

Un premier témoignage glaçant #

Après que la première femme ait dévoilé publiquement leur relation, la réaction de Plaza a été pour le moins brutale. « Il s’est levé d’un coup et s’est mis à me hurler dessus, à quelques centimètres de mon visage », témoigne-t-elle. Elle narre par la suite un épisode d’agression physique : « Par réflexe de défense, j’ai mis les mains devant moi, à hauteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts ».

Mais Stéphane Plaza ne s’est pas arrêté là. Avec force, il a tordu ses doigts au point qu’elle crie : « J’ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés. »

Au-delà de la violence physique, la jeune femme révèle des assauts verbaux déstabilisants : « Arrête de pleurer, comédienne ! Tu fermes ta g***, je te l’ai déjà dit, tu n’as pas à parler de moi ! Pourquoi tu parles ?! »

Plaza, semble-t-il, a tenté de se racheter par la suite, en s’excusant par message.

Stéphane Plaza : des relations multiples et conflictuelles #

La seconde compagne décrit une relation emprunte de menaces et d’humiliations. Elle évoque les paroles dévalorisantes de Plaza : « Au début, il me disait que j’étais magnifique. Après, il s’est mis à me faire comprendre que j’étais vieille, moche, petite, qu’il pouvait avoir bien mieux que moi. »

Ce que ces deux femmes ignoraient, c’est la présence d’une troisième compagne dans l’ombre. Lorsque celle-ci a découvert les liaisons multiples de Plaza, sa réaction a été explosive : « Il est devenu fou, il a pété un câble ». Elle évoque un épisode particulièrement troublant : « Il a levé sa fourchette dans ma direction et s’est mis à me menacer. J’ai tout ravalé et j’ai arrêté d’en parler, car il m’a fait très peur ».

Des allégations contestées #

Face à cette avalanche d’accusations, l’animateur est resté silencieux. Cependant, son avocate a réagi, affirmant que ces déclarations sont <strong> »fantaisistes », « totalement extrapolées, voire mensongères ».</strong> Elle suggère une possible collusion entre ces femmes pour nuire à la réputation de Plaza.

Pour le moment, Stéphane Plaza demeure présumé innocent face à ces accusations. Seules les investigations futures détermineront la véracité de ces témoignages.

