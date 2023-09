L’amour est dans le pré : une candidate quitte le programme !

Dans leur quête d’amour, les candidats de « L’amour est dans le pré » ont captivé l’attention du public depuis maintenant 18 ans.

Et même après leur passage à l’émission, ils continuent de susciter de vives réactions auprès des téléspectateurs, notamment comme Jérôme et Lucile ou encore Thierry Olive et Annie.

Un nouvel épisode riche en émotions #

Fort de cette popularité, la diffusion de nouveaux épisodes est attendue avec impatience par les fans de l’émission. Nos confrères de Télé-Loisirs ont ainsi pu découvrir en avant-première l’épisode qui sera diffusé le lundi 25 septembre 2023 et dont le contenu promet d’être particulièrement émouvant.

L’un des moments forts de cet épisode concerne Jean-Paul, un des agriculteurs participants, ainsi que Christelle, une de ses prétendantes. Pour rappel, chaque candidat accueille dans sa ferme des personnes intéressées pour nouer une relation amoureuse avec lui.

C’est ainsi que Jean-Paul a fait la connaissance de Christelle qui, malheureusement, décide de partir avant la fin de son séjour chez l’agriculteur.

Les confidences de Christelle à Jean-Paul dans #

L’amour est dans le pré #

C’est au cours d’une conversation en tête-à-tête sur un banc de parc que Christelle livre ses impressions à Jean-Paul : « Je ne sais pas comment je vais te le dire… Je sais que tu m’apprécies, ça c’est sûr. Tu as un lien très fort et ça se voit« . L’émotion est palpable, d’autant plus qu’elle enchaîne en remerciant l’agriculteur : « J’ai beaucoup pleuré, mais je voulais te remercier parce que cela fait 10 ans que je n’ai pas ressenti d’émotions et pour la première fois, je me rends compte que je peux aimer à nouveau ».

Jean-Paul, touché, qualifie Christelle de « personne exceptionnelle » et de « très belle personne ».

Le difficile choix de partir #

Dans un aparté face caméra, Christelle évoque sa « tristesse » mais également son « apaisement » face à cette décision prise volontairement. « Et je me dis que si j’ai rencontré quelqu’un d’aussi merveilleux que Jean-Paul, ça laisse de la place pour l’espoir. Donc je pars avec de l’espoir« , conclut-elle avec un sourire.

Le succès de « L’amour est dans le pré » ne faiblit pas #

Sur 6play Max, un nouvel épisode de « L’amour est dans le pré » confirme la popularité durable du programme de Karine Le Marchand. Il dévoilera des relations fortes le 25 septembre, relançant les spéculations sur l’avenir amoureux de Christelle et Jean-Paul.