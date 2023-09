L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand reste sans voix face à ces prétendantes

Depuis le 21 août, M6 diffuse tous les lundis à 21h10 la dix-huitième saison de « L’Amour est dans le pré », une émission de rencontres amoureuses présentée par Karine Le Marchand. Les téléspectateurs ont ainsi l’occasion de suivre les aventures sentimentales des agriculteurs participant à cette édition du programme de télé-réalité.

Dans le cinquième épisode de cette saison, Karine Le Marchand, âgée de 55 ans, n’a pas hésité à coacher les prétendantes de Joris en leur conseillant de lui faire des compliments.

Karine Le Marchand encourage les femmes à séduire Joris #

L’animatrice a soutenu les quatre jeunes femmes avec ces mots : « C’est à vous de jouer et de prendre l’initiative, parce qu’il en est incapable. C’est un garçon formidable, foncez. »

Ce discours a alors convaincu Justine et Fideline, les deux premières participantes choisies par Joris, qui se sont empressées de vanter ses mérites en tant que pompier volontaire. Elles ont notamment déclaré : « Tu es tellement beau, ça impressionne ; physiquement tu rassures, on a envie d’être dans tes bras ; ton regard est incroyable ».

Joris est déstabilisé face à l’enthousiasme de ses prétendantes dans L’amour est dans le pré #

Malgré les encouragements de Karine Le Marchand, Joris n’était pas complètement à l’aise avec l’élan de compliments venant de ses prétendantes. Visiblement très enthousiastes lors des speed-datings, l’une d’entre elles a même affirmé qu’elle était prête à quitter sa ville pour s’installer chez lui.

« Elles vont peut-être un peu loin par rapport à ce que j’ai dit, » a déclaré Joris en se sentant mal à l’aise après leur conversation. Le jeune agriculteur avoue également ne pas être habitué à cet élan de sympathie : « Une personne qui me veut et qui le montre comme ça…ça fait bizarre ».

Joris fait finalement son choix entre Élodie et Carine #

Au final, Joris a pris la décision de poursuivre l’aventure avec Élodie et Carine, laissant Fideline et Justine déçues. Cette situation souligne une nouvelle fois les difficultés rencontrées par certains participants de « L’Amour est dans le pré » pour gérer les attentes et les sentiments de leurs prétendants ou prétendantes.

L’amour est dans le pré : un programme télévisuel qui met en lumière les agriculteurs français #

Depuis 2006, « L’Amour est dans le pré » offre aux agriculteurs célibataires des rencontres pour trouver l’amour.

L’émission présente aussi la vie agricole, souvent méconnue des téléspectateurs.

Elle est devenue incontournable sur M6, consolidant la popularité de Karine Le Marchand.

L’animatrice présente aussi « Une ambition intime », montrant le côté personnel des politiciens.

L’émission a mené à de nombreuses belles histoires d’amour #

Même si certaines idylles n’aboutissent pas toujours heureusement et que certains participants peinent à gérer certaines situations sentimentales, plusieurs couples formés grâce à l’émission ont perduré et donné naissance à de véritables histoires d’amour. Depuis ses débuts, « L’Amour est dans le pré » aurait ainsi permis à près de 80 agriculteurs de trouver l’amour après leur passage à la télévision. Un bilan encourageant pour cette émission, qui reviendra sans aucun doute sur nos petits écrans pour d’autres aventures amoureuses et agricoles !