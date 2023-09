Un jour, on ne vous rappelle plus, la réalité après la télé-réalité

Nombreux sont les candidats de télé-réalité qui doivent trouver un emploi stable une fois le feu des projecteurs éteint. Vincent, ancien participant de plusieurs émissions de télé-réalité, a dû changer de voie en se tournant vers le monde du travail après avoir vécu la vie de jet-set. « J’ai connu le jet-set, les grands voyages, mais aujourd’hui je connais la vraie vie, c’est une vie saine et bonne », confie-t-il.

Après avoir passé du temps en prison, Iléana Arnaud, autre ancienne candidate, a dû aussi recommencer sa vie après ses années passées dans l’univers de la télé-réalité. Tous deux témoignent des nombreuses idées reçues sur la vie fastueuse que mèneraient les candidats, alors que leur quotidien est souvent loin des villas dubaïotes et des contrats juteux.

Le revers de la médaille de la télé-réalité #

Certains anciens participants peinent à rebondir après l’arrêt de leur médiatisation, comme Rania Saidi qui a sombré dans la dépression suite à un tournage éprouvant. Les opportunités offertes par la notoriété, telles que les bookings – soit payer une personnalité pour passer une soirée en discothèque -, ont également diminué avec la pandémie de Covid-19 et les divers scandales autour de la promotion de produits douteux par des influenceurs issus de la télé-réalité.

La nécessité de trouver d’autres sources de revenus #

Face à cette situation précaire, plusieurs d’entre eux ont choisi de diversifier leurs activités pour assurer leur subsistance. Rania a ainsi décidé de devenir agent d’influenceurs à mi-temps en plus de son propre travail en tant qu’influenceuse : « Cela m’apporte une certaine stabilité », explique-t-elle.

Iléana, quant à elle, a trouvé un emploi dans une agence d’influenceurs et participe également à quelques partenariats sans chercher à en vivre exclusivement : « Je ne vais pas cracher dessus, c’est de l’argent en plus ». Rebondir professionnellement après la télé-réalité n’est donc pas une mince affaire, les candidats étant souvent soumis à une pression sociale et une obligation de prouver leur valeur.

De nouvelles opportunités et perspectives grâce à la notoriété ? #

Mais certains anciens participants voient plutôt leur passage à la télé-réalité comme un avantage. Zarko, biologiste et paysagiste, estime que sa médiatisation lui a permis de se rapprocher des gens en créant une proximité. Depuis plusieurs années, il développe avec succès une gamme de luminaires écologiques en collaboration avec l’entreprise Valmont, spécialisée dans l’éclairage public.

Assumer son parcours et ses choix professionnels #

Malgré les épreuves rencontrées et le jugement parfois sévère de leur entourage, ces anciens candidats affirment assumer pleinement leurs choix professionnels. Vincent, par exemple, n’a aucune honte à partager avec ses abonnés des photos de ses chantiers.

Aujourd’hui, Shogun souhaite raconter son parcours dans un livre intitulé « Au bout du tunnel » et mettre en garde les jeunes : être candidat de télé-réalité peut être un rêve pour certains, mais ce n’est pas une vie ou un métier ; il faut avoir beaucoup de chance pour s’en sortir.

Le conseil d’Anthony aux futurs candidats #

Face à ces réalités souvent ignorées du grand public, Anthony, également ancien participant de télé-réalité, a un seul conseil à donner : « A tous ceux qui veulent faire de la télé-réalité, réfléchissez bien ». Car si cette voie peut offrir une exposition médiatique intéressante et quelques opportunités ponctuelles, la majorité d’entre eux devront finalement retrouver leur chemin dans la vie quotidienne et le monde professionnel classique.