Vous allez adorer la tarte aux pommes secrète de Cyril Lignac

Vous n’avez pas besoin d’être un chef professionnel pour réussir cette recette. La tarte aux pommes de Cyril Lignac est simple à préparer et vous offrira un goût digne des meilleurs restaurants.

Pour confectionner la tarte aux pommes de Cyril Lignac, il vous faudra ces ingrédients simples et accessibles :

1 pâte brisée

4 à 5 pommes

100 g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

2 œufs

20 cl de crème épaisse

1 cuillère à soupe de cannelle en poudre

1 cuillère à soupe de sucre glace

Préparation selon Cyril Lignac : #

Voici comment préparer la tarte aux pommes de Cyril Lignac étape par étape :

À lire L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand reste sans voix face à ces prétendantes

Étape 1 : Préparez les pommes #

Commencez par éplucher les pommes, puis coupez-les en fines lamelles. Vous pouvez également choisir de détailler les pommes en petits cubes pour changer la présentation de la tarte.

Étape 2 : Disposez les pommes sur la pâte #

Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte et garnissez-la avec les pommes. Veillez à ce qu’elles recouvrent bien toute la pâte.

Étape 3 : La crème d’œufs #

Dans un bol, battez les œufs avec le sucre en poudre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Cette crème d’œufs apporte une onctuosité incomparable à la tarte, créant un équilibre parfait avec l’acidité légère des pommes.

À lire Julia Vignali en plein dilemme dans « Affaire conclue » : quand des vases défectueux sèment le doute

Étape 4 : Assemblez et enfournez #

Maintenant que vous avez vos pommes préparées, votre pâte brisée prête à l’emploi et votre crème d’œufs, il est temps d’assembler le tout. Versez ensuite le mélange d’œufs et de crème sur les pommes, en veillant à bien les recouvrir.

Étape 5 : La touche finale #

Une fois la tarte aux pommes assemblée, préchauffez votre four à 180°C (350°F). Enfournez la tarte pendant environ 35 à 40 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée et que la crème d’œufs ait pris.

Astuces et variantes : #

Pour apporter une touche encore plus gourmande à votre tarte aux pommes de Cyril Lignac, pensez à saupoudrer un peu de sucre glace sur le dessus avant de servir. Vous pouvez également ajouter de la poudre d’amandes dans la crème d’œufs pour une saveur encore plus riche.

Accords mets et vins selon Cyril Lignac : #

Pour accompagner cette délicieuse tarte aux pommes, pourquoi ne pas opter pour un vin blanc moelleux ou liquoreux ? Riesling, Sauternes ou Coteaux du Layon seront des choix parfaits pour sublimer le goût fruité et légèrement acidulé des pommes.

À lire Cyril Féraud violemment agressé par un candidat, l’émission arrêtée !

Avec cette recette facile à réaliser, impressionnez vos convives ! #

N’attendez plus pour essayer cette recette originale et savoureuse signée Cyril Lignac, qui mettra tout le monde d’accord autour de la table. Alors, à vos tabliers et régalez-vous !