Evelyne Thomas a un comportement malaisan lors de sa première à TPMP

Jeudi 21 septembre, Evelyne Thomas faisait ses premiers pas en tant que chroniqueuse de la célèbre émission « Touche pas à mon poste » sur la chaîne C8.

L’ex-animatrice de « C’est mon choix » avait certainement du mal à cacher sa nervosité durant son arrivée très attendue dans l’équipe de Cyril Hanouna.

Dès le début, le présentateur vedette et père de Lino et Bianca a demandé à Evelyne Thomas quelle était sa chanson préférée.

À lire Enora Malagré ne reviendra plus jamais dans TPMP, voici les raisons

Elle a avoué avoir un faible pour « Sous le vent » de Céline Dion et Garou, avant de se voir mise au défi de chanter les paroles de cette dernière. Cette situation embarrassante a provoqué une véritable panique chez la nouvelle recrue, qui a également semblé troublée tout au long du début de l’émission, avant de reprendre ses esprits durant les différents débats.

Des critiques virulentes sur les réseaux sociaux #

Il n’a pas fallu longtemps avant que les commentaires négatifs ne commencent à affluer sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont jugé sévèrement la performance d’Evelyne Thomas, estimant qu’elle n’était pas à la hauteur des autres chroniqueurs et qu’il serait difficile pour elle de s’intégrer à l’équipe.

« Evelyne Thomas a eu un départ catastrophique dans TPMP » ou encore « Evelyne Thomas a vraiment du mal à s’intégrer dans le groupe 🤣 », pouvait-on lire sur Twitter, tandis que d’autres étaient plus pessimistes quant à l’avenir de la chroniqueuse au sein de l’émission : « C’est sûrement la première et dernière fois d’Évelyne Thomas dans TPMP ».

À lire Jean-Michel Maire dans TPMP évoque des flashs avec des harcèlements sexuels

L’ambiance particulière de TPMP en question #

Il semblerait que Evelyne Thomas ne parvienne pas à trouver sa place au sein de l’émission « Touche pas à mon poste ». Cette dernière est largement connue pour son ambiance légère et décontractée, mais également pour les coups bas et les taquineries entre les chroniqueurs. Il est donc possible qu’Evelyne Thomas éprouve des difficultés à s’adapter à ce climat si particulier.

Toutefois, il est important de rappeler qu’il s’agissait là de la première apparition de la nouvelle recrue sur le plateau de C8. Il est donc tout à fait normal qu’elle se montre nerveuse et hésitante face à cette prise de contact directe avec une équipe qui semble déjà très soudée.

Les prochaines émissions permettront sans doute de voir si oui ou non Evelyne Thomas réussira à s’imposer et à se faire accepter par ses collègues.

Des avis plus nuancés chez certains téléspectateurs #

Si les critiques ont été très nombreuses et largement relayées sur les réseaux sociaux, il convient de noter que tous les téléspectateurs ne partagent pas cet avis. Certains ont ainsi exprimé leur soutien à Evelyne Thomas et se sont dits surpris par la virulence des attaques dont elle a fait l’objet.

À lire L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand reste sans voix face à ces prétendantes

« Laissez-lui le temps de s’adapter », « Evelyne Thomas mérite sa chance ». Autant de messages qui montrent bien que la nouvelle chroniqueuse bénéficie également de sympathie auprès du public et que certains lui souhaitent sincèrement de réussir dans cette nouvelle aventure télévisuelle.

Une rentrée mouvementée pour TPMP #

La nouvelle saison de « Touche pas à mon poste » voit l’arrivée d’Evelyne Thomas, mais également d’autres changements notables, surtout parmi les chroniqueurs. En effet, certains ont annoncé leur départ ou pris du recul. De nouveaux visages tels qu’Emilie Lopez, Jean-Charles Skarbowsky et Tom Villa rejoignent l’équipe aux côtés des habitués comme Valérie Bénaïm, Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi.

Bien que les débuts d’Evelyne Thomas aient suscité des réactions sur les réseaux sociaux, TPMP doit encore assimiler ces récents bouleversements au sein de son équipe. Seul le temps dira si les chroniqueurs parviendront à créer une nouvelle dynamique et à séduire à nouveau les millions de téléspectateurs qui suivent leurs discussions sur l’actualité médiatique chaque soir.