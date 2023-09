L’amour est dans le pré : un candidat s’écroule en direct sur TPMP

Le lundi 18 septembre, la sixième chaîne a diffusé un nouvel épisode de « L’amour est dans le pré », une émission qui n’a jamais cessé de passionner les téléspectateurs. Cette saison met en scène plusieurs agriculteurs et agricultrices, à la recherche d’un véritable amour.

Parmi les participants emblématiques de cette édition, on trouve Jean-Noël. Ce dernier a marqué les esprits lors de la programmation en revenant sur son expérience passée au sein de ce programme culte.

Invité sur le plateau de TPMP pour parler de sa romance avec Alain #

Le mardi 19 septembre 2023, Cyril Hanouna accueille donc Jean-Noël sur son plateau de TPMP. Ce dernier se confie alors sur sa rencontre avec Alain pendant la saison 17 de « L’amour est dans le pré ». Pour rappel, cet agriculteur avait reçu deux prétendants sur sa ferme, dont notre protagoniste.

Jean-Noël et Alain s’étaient joints à Alain, le fermier, pour mieux connaître leur potentiel futur partenaire. À l’époque, Jean-Noël avait conquis le cœur du public grâce à sa simplicité et à sa générosité.

Malheureusement, le fermier Alain semblait avoir une préférence pour son autre prétendant, qui portait également le prénom Alain. Cela n’a pas empêché l’ancien participant de revenir sur des images poignantes de son parcours émotionnel dans l’émission.

Des commentaires blessants et un amour déçu #

En plus de devoir revoir ces moments douloureux, Jean-Noël a également évoqué les remarques blessantes de son coup de cœur, Alain. Selon lui, ce dernier ne s’intéressait qu’à son autre prétendant sans même essayer de le connaître davantage.

Cette expérience reste douloureuse pour Jean-Noël, qui avait espéré trouver l’amour auprès d’Alain.

« L’amour est dans le pré » : Un an après, Jean-Noël n’a rien oublié #

Sur le plateau de TPMP, notre ancien candidat s’est livré à cœur ouvert sur cette aventure qui lui tient encore à cœur. Bien que les images visionnées soient parvenues à le faire pleurer, Jean-Noël ne regrette rien de son passage dans « L’amour est dans le pré ».

Au contraire, il en tire une grande leçon de vie et se rend compte que, malgré les obstacles rencontrés, participer à cette émission lui aura permis d’apprendre beaucoup sur lui-même et sur sa recherche du véritable amour.

Pour conclure, le parcours émouvant de Jean-Noël au sein de « L’amour est dans le pré » montre à quel point les émissions télévisées peuvent non seulement captiver les téléspectateurs mais aussi changer la vie de leurs participants.

Qu’ils trouvent l’amour ou non, les agriculteurs qui se lancent dans cette aventure en ressortent généralement grandis et conscients de ce qu’ils recherchent vraiment chez un partenaire. Ainsi, bien que Jean-Noël n’ait pas trouvé l’amour auprès d’Alain, il est certain que son passage dans « L’amour est dans le pré » lui servira pour affronter sa vie sentimentale à venir.

Nul doute que les téléspectateurs continueront de suivre avec passion cette émission à succès, toujours prompte à offrir des histoires touchantes et authentiques, à l’image du parcours de Jean-Noël.