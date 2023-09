Affaire Conclue : la valorisation sidérante d’un objet inattendu fait craquer le vendeur

La présentatrice semble très à l’aise sur le plateau et ne cache pas sa curiosité et son enthousiasme pour les objets présentés par les candidats de l’émission.

L’un des derniers épisodes a permis de voir un objet insolite estimé à 400 euros connaître une vente record.

Découverte fortuite d’une sculpture en bronze à Cannes #

Lors de cet épisode, un certain Jean-Marie a dévoilé aux téléspectateurs un animal en bronze qu’il avait trouvé sur un trottoir à Cannes. Il souhaitait vendre cette sculpture afin de partir voyager. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que Julia Vignali a écouté l’histoire de ce passionné et de sa trouvaille insolite.

À lire Julia Vignali en plein dilemme dans « Affaire conclue » : quand des vases défectueux sèment le doute

La signature d’un célèbre sculpteur français fait grimper les enchères #

La sculpture en question représentait un chien assis sur un coussin et portait la signature du célèbre sculpteur français Georges Gardet. Les experts de l’émission ont immédiatement remarqué cette particularité et se sont montrés très attentifs à la pièce proposée à la vente. Ils l’ont alors estimée à environ 400 euros, en soulignant l’excellent état de conservation et le parcours pour le moins inhabituel de cette œuvre d’art.

Les acheteurs d’Affaire Conclue se disputent la sculpture #

L’estimation initiale de 400 euros a vite été dépassée, avec plusieurs acheteurs de l’émission qui se sont intéressés de près à cette sculpture en bronze. Les enchères ont grimpé rapidement, alors que les amateurs d’art voyaient en cet objet une occasion de réaliser un bel investissement. C’est finalement Marie Du Sordet qui a remporté la mise, en proposant la somme de 1 250 euros.

Un moment chargé d’émotion sur le plateau d’Affaire Conclue #

Le suspense et l’excitation étaient palpables sur le plateau de l’émission, où Julia Vignali n’a pas manqué de féliciter chaleureusement le vendeur et l’acheteuse pour cet accord conclu sous ses yeux ébahis. La vente record de 1 250 euros pour cette sculpture canine en bronze restera sans aucun doute gravée dans les mémoires des participants et des téléspectateurs d’Affaire Conclue.

À lire L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand reste sans voix face à ces prétendantes

Une nouvelle vie pour une œuvre d’art aux origines mystérieuses #

Grâce à sa découverte fortuite sur un trottoir à Cannes, Jean-Marie a pu vivre un véritable rêve en vendant cette sculpture en bronze à un prix bien supérieur à l’estimation initiale. Son passage dans l’émission Affaire Conclue lui a permis de mettre en lumière l’importance de ce bronze signé par un célèbre artiste français et d’assurer ainsi une nouvelle vie à cette œuvre d’art.

Un succès grandissant pour l’émission Affaire Conclue sur France 2 #

Cet épisode marquant témoigne du succès toujours croissant de l’émission animée par Julia Vignali. Diffusée sur France 2 depuis plusieurs années, Affaire Conclue continue de passionner les téléspectateurs grâce à un concept original, permettant aux amoureux d’objets d’art ou simplement d’insolite de découvrir chaque jour des trésors cachés venus du passé.

Le passage de Jean-Marie restera longtemps dans les annales d’Affaire Conclue, tant pour la rarité de son bronze représentant un chien que pour l’émotion qui a envahi le plateau lorsqu’il a été adjugé à 1 250 euros. Grâce à cette vente enrichissante, il pourra désormais partir à l’aventure et peut-être faire d’autres découvertes exceptionnelles au cours de ses voyages.