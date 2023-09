Cyril Féraud violemment agressé par un candidat, l’émission arrêtée !

Lors de l’émission « Duels en familles », diffusée le week-end sur France 3, Cyril Féraud a vécu un instant hors du commun. Le jeu oppose deux familles qui défendent les couleurs de leur région.

Depuis 2009, Cyril Féraud est l’une des figures emblématiques de la chaîne grâce à sa participation à l’émission quotidienne « Slam » et à l’animation d’autres programmes en prime-time. La complicité entre l’animateur et les candidats est souvent source d’amusement et de situations cocasses.

« Duels en familles » met à l’honneur les régions de France #

Durant cette édition de « Duels en familles », ce sont deux familles représentant la Bretagne et la Provence qui se sont affrontées pour obtenir le meilleur score en faveur de leur territoire.

Les questions portent généralement sur des éléments culturels ou patrimoniaux des régions françaises. Loin des gros titres médiatiques, le programme phare de France 3 permet de relayer des informations locales, tout en divertissant par le biais de compétition familiale.

Un candidat issu du monde du cinéma #

Lors de cet épisode, une confession inattendue a surpris Cyril Féraud.

Un candidat du nom d’Alexis a travaillé dans le milieu du cinéma, domain où il avoue avoir eu quelques difficultés : « J’ai galéré ». Intrigué par cette révélation, l’animateur lui demande alors s’il peut lui donner un coup de tête sans pour autant le toucher. Alexis accepte et fait mine de gifler Cyril Féraud, qui joue le jeu et feint d’être étourdi.

Une séquence insolite sur France 3 et les réseaux sociaux #

Cette séquence inédite, diffusée en direct à la télévision française, a suscité un certain engouement sur les réseaux sociaux. Les internautes ont salué l’humour et l’alchimie entre Cyril Féraud et le candidat, ainsi que leurs talents d’acteurs improvisés.

Cyril Féraud est un animateur sérieux, mais sait aussi s’amuser. Durant l’émission, son visage trahissait son amusement devant l’invention farfalle, dévoilant sa répartie espiègle.

Cependant, sa spontanéité et son dynamisme enchantent téléspectateurs et fans. Cyril Féraud, avec ses moments complices et fous rires, crée une ambiance chaleureuse. Ceci incite les téléspectateurs de « Duels en familles » à suivre les épisodes chaque week-end.