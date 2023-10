Sur M6, c’est le drame, Cristina Cordula fait une chute mémorable

L'émission de Cristina Cordula connaît une chute assez importante. M6 ne semble pas avoir une gain de cause avec ce nouveau programme.

Le 27 septembre 2023, Cristina Cordula, l’animatrice franco-brésilienne, illuminait de nouveau l’écran de M6 avec un épisode rafraîchissant de « Dressing challenge ».

Dans cette émission inaugurée récemment, elle se dévoue à des individus désireux de revitaliser leur garde-robe en éliminant des articles superflus.

La surprise de Cristina Cordula sur M6 #

Lors de cet épisode, Benjamin sollicitait son expertise. Outre le chaos palpable de son dressing, ce qui a véritablement sidéré Cristina Cordula fut l’aveu de Benjamin : un budget mensuel de 1 500 euros dédié à l’habillement.

De plus, Benjamin a admis ne plus essayer les vêtements avant de les acquérir. À sa demande, il a révélé à l’animatrice que, suite à une prise de poids durant le confinement, il évitait désormais son reflet.

Confronté à l’étendue de ses acquisitions dans le studio, une vague de honte l’envahit. Et, dans un retournement, il étonne Cristina Cordula avec une métamorphose capillaire. Elle riposte en introduisant son époux, curieux de découvrir ce changement audacieux.

L’audience de « Dressing challenge » en berne #

Ce numéro n’a su captiver que 226 000 fidèles, soit 3,7% de l’audience des individus âgés de quatre ans et plus, entre 16h51 et 17h23. Une semaine auparavant, le 20 septembre 2023, « Un jour, un doc » avait séduit 406 000 amateurs. Ainsi, en une semaine, M6 voit s’évaporer 2,3 points de sa part d’audience.

Lors de sa première diffusion le 25 septembre 2023, « Dressing challenge » avait conquis en rassemblant 19,8% des femmes de moins de cinquante ans décisionnaires des achats. Le lendemain, ce taux s’érodait à 14%. L’émission du mercredi n’a séduit que 9,4% de ce public clé, marquant une descente vertigineuse pour la chaîne.

Pour les amateurs, « Dressing challenge » est à l’antenne chaque semaine, du lundi au vendredi, dès 16h50 sur M6.

Le futur incertain de « Dressing challenge » #

Derrière les caméras, les murmures se font de plus en plus audibles concernant le devenir de « Dressing challenge ».