L’amour est dans le pré : face à Justine et Véronique, Patrice est dévastée

D’une sensibilité remarquable, Patrice a accueilli deux prétendantes dans L’amour est dans le pré diffusé sur M6. Avant la diffusion du nouvel épisode de la 18ème saison le lundi 2 octobre 2023 à 21h10, Patrice s’est exprimé sur la complexité de cette situation exceptionnelle.

Les confidences de Patrice dans L’amour est dans le pré #

Dès les premiers moments à la ferme, Patrice a montré quelques maladresses envers ses prétendantes.

Cet éleveur de vaches, malgré ses 39 ans, n’a pas encore connu les tourments de l’amour. Il mène une vie discrète et solitaire sur sa ferme. Il lui est donc complexe d’imaginer une vie partagée avec Véronique et Justine, d’autant plus qu’elles sont rivales.

À lire L’amour est dans le pré : Véronique et Charles complotent

Le charme opère avec Justine #

Pourtant, Patrice s’adapte rapidement à cette nouvelle réalité, notamment grâce à Justine. Au fil des jours, Justine gagne du terrain, même si elle se montre parfois en désaccord avec Véronique.

Mais peut-on réellement reprocher à Justine cette attitude, ou n’est-ce qu’une simple réaction défensive ? Véronique persiste et espère conquérir Patrice, notamment grâce à une invitation subtile.

Réflexions et remords #

Dans une interview pour Télé loisirs, Patrice évoque cette période de cohabitation, précisant que l’émission s’est tournée bien avant sa diffusion. Il confie : « Je prends conscience des erreurs que j’ai faites [avec Justine et Véronique, NDLR.]. J’étais un peu à l’ouest. Véronique était très réservée et Justine plus affirmée, elle prenait les choses en main. »

À lire L’amour est dans le pré : une candidate évoque une tragédie avec émotion

Il déplore notamment ne pas avoir suffisamment partagé sa passion agricole avec les prétendantes. Toutefois, il tient à nuancer en rappelant que quatre jours passés à la ferme constituent un laps de temps court et intense.

Le choix crucial de Patrice figurera au programme des prochaines éditions de « L’amour est dans le pré ». Rendez-vous chaque lundi à 21h10 sur M6 pour suivre ces péripéties sentimentales.

Les attentes du public et l’avenir de l’émission #

L’émission L’amour est dans le pré a toujours su captiver son audience par son authenticité. Chaque semaine, des milliers de téléspectateurs s’attendent à des histoires touchantes et sincères.

Patrice, avec sa nature profonde et sa situation complexe, a sans nul doute marqué cette saison. Les fans se demandent quelles seront les conséquences de ses choix pour l’avenir de l’émission.

À lire L’amour est dans le pré : comportement choquant d’un candidat, réaction des internautes unanime

Les producteurs, quant à eux, cherchent constamment à innover. Ils envisagent d’incorporer de nouveaux défis pour les participants. L’idée d’une semaine thématique, centrée sur des activités communes, semble séduisante. Cela permettrait aux prétendants de mieux se connaître, dans un contexte différent de la ferme.

Les réseaux sociaux bruissent d’anticipation et de pronostics sur l’issue de cette saison. Certains s’interrogent sur l’impact des confidences de Patrice. D’autres spéculent sur les futures participations ou les potentiels rebondissements. Il est indéniable que l’émission a encore de beaux jours devant elle.

L’amour est dans le pré continue de surprendre et d’émouvoir. Avec des candidats comme Patrice, elle reste un incontournable du paysage télévisuel français.