Star Academy, polémique avant la première de la nouvelle saison, pourquoi ?

Après une 10ème saison époustouflante, la Star Academy s’apprête à faire son grand retour sur la première chaîne. Mardi 26 septembre 2023, Yann Barthès a surpris tout le monde sur le plateau de Quotidien en présentant Lola, une candidate récemment sélectionnée pour participer à la nouvelle saison du célèbre télé-crochet.

Une sélection en direct sur TMC #

La jeune femme, qui s’attendait à passer une nouvelle audition pour intégrer le château, a appris en direct sa sélection. « Félicitations Lola ! Tu es sélectionnée !« , s’est exclamé l’animateur sous le regard étonné de la jolie brune qui se disait en état de choc.

Elle aura dans quelques semaines l’occasion de rencontrer Nikos Aliagas qu’elle adore.

Cependant, l’apparition de Lola sur TMC n’a pas fait l’unanimité.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont remis en question sa présence sur la chaîne et accusent l’émission d’être truquée.

Star Academy : des accusations de favoritisme démenties par les organisateurs #

Ce n’est pas la première fois que l’émission est sous le feu des critiques de ce genre. L’année dernière, Anisha et Léa étaient également accusées d’avoir été favorisées par Adeline Toniutti.

Pourtant, celle-ci avait précisé : « Pour Anisha, nous avons régulièrement des master classes avec de grands noms de l’industrie et elle a participé à l’une d’entre elles. Avec mon équipe, nous avons repéré son talent et l’avons fait venir à notre master class.

Quant au casting de Star Academy, Léa a reçu une convocation pour audition de notre part puisqu’elle était élève à Calyp mais elle est passée par six mois de casting ».

L’organisatrice a ajouté : « Il n’y a pas de possibilité de favoritisme. Même si je voulais avantager quelqu’un, je ne pourrais pas car il y a trop de personnes qui prennent des décisions ».

Et de conclure : « Je ne permettrais pas de favoritisme car j’ai trop souffert des gens avantagés dans le milieu lorsque je faisais de l’opéra, car je sentais que certaines personnes n’avaient pas le niveau et pourtant se retrouvaient là. C’était bien pour eux, mais c’était difficile pour moi venant de la campagne et ne connaissant personne. »

Star Academy : Une foison de talents pour cette nouvelle saison #

Forte de ces précédents succès, la Star Academy compte bien offrir un spectacle encore plus étincelant lors de sa onzième saison. Les candidats s’affronteront sur scène et devront prouver leur valeur face à des jurys prestigieux composés de personnalités influentes du monde de la musique.

Parmi eux, de nouveaux visages feront leur apparition pour soutenir les jeunes talents, en quête de reconnaissance et de notoriété. De nouvelles collaborations entre artistes confirmés et candidats verront également le jour, offrant des duos incroyables et inoubliables aux téléspectateurs.

Alors que les rumeurs continuent de circuler, les organisateurs se défendent bec et ongles face aux accusations de favoritisme, déterminés à apporter une expérience inédite et authentique au public fidèle de la Star Academy.

Un lancement prometteur pour cette nouvelle édition #

Le lancement de cette nouvelle saison s’annonce sous les meilleures auspices, avec des candidats plus talentueux les uns que les autres. Ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes sur scène pour espérer remporter la victoire et réaliser leurs rêves de gloire et de succès dans le monde de la musique.

Les téléspectateurs auront un rôle prépondérant dans cette aventure musicale, en choisissant chaque semaine les talents qui méritent de rester dans la compétition et de poursuivre leur formation intensive au sein du château.

Quoi qu’il en soit, les amoureux du chant et de la ferveur artistique peuvent dès à présent bloquer leurs agendas afin de ne pas manquer l’événement tant attendu : le grand retour de la Star Academy pour une saison exceptionnelle, riche en rebondissements et en émotions.