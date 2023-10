Marwan Berreni, secrets de tournage de Plus belle la vie et mystère autour de sa disparition

En août dernier, une voiture prêtée à l’acteur Marwan Berreni a percuté une jeune femme près de la discothèque 400 à Mâcon avant de prendre la fuite. La voiture a été retrouvée deux jours plus tard, mais Marwan Berreni demeure introuvable depuis lors.

Ses amis et collègues de la série Plus belle la vie sont incompréhensibles face à cette situation.

L’hypothèse de la fuite de l’acteur devient de moins en moins crédible compte tenu de son caractère. « C’est incompréhensible », confie un de ses amis au Parisien.

« Rien ne colle dans cette histoire, ni le fait de foncer volontairement sur quelqu’un, ni la fuite de responsabilités, encore moins laisser ses parents, auxquels il est très attaché, dans l’incertitude », ajoute un autre ami.

Marwan Berreni : la réaction de ses collègues de Plus belle la vie #

Lors d’une interview avec Jordan De Luxe le lundi 18 septembre, Fabienne Carat admet avoir été choquée par cette histoire et avoue également qu’elle n’en a pas discuté avec ses anciens collègues de Plus belle la vie : « C’est complètement tabou; c’est glacial », confie-t-elle.

De leur côté, les comédiens et les équipes techniques de Plus belle la vie restent silencieux sur l’affaire. Sara Mortensen n’a pas pu se retenir et a exprimé son affection pour Marwan Berreni sur les réseaux sociaux. Tous espèrent une issue heureuse à cette affaire.

Des témoins décrivent un jeune homme agréable #

Les personnes qui ont travaillé avec Marwan Berreni derrière les caméras gardent un souvenir positif de lui.

Les témoins le décrivent comme un jeune homme au tempérament constant, très agréable et ayant noué des relations solides avec Rachid Hafassa (qui interprétait son père dans la série), Dounia Coesens, Léa François et David Baiot.

« Alors qu’on sait que certains acteurs peuvent consommer de la drogue sur d’autres plateaux, ce n’est pas le cas sur celui de Plus belle la vie », assure un technicien. « Je n’ai jamais entendu parler de Marwan à ce sujet; il est vraiment un bon gars« .

Une enquête toujours en cours #

La disparition mystérieuse de Marwan Berreni continue de susciter l’émotion et l’incompréhension parmi ses proches et collègues.

De nombreux acteurs de « Plus belle la vie » expriment leurs inquiétudes concernant Marwan Berreni. Toutefois, malgré une enquête approfondie, les raisons de sa disparition restent floues. Ses proches et collègues espèrent un indice pour éclaircir ce mystère.

Pendant ce temps, la série continue sa diffusion. Fans et téléspectateurs attendent des éclaircissements et le retour de leur acteur favori.