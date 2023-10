Révélation d’une candidate de Cauchemar en cuisine, les coulisses sombres de la production

Une ancienne participante de l’émission, Monica, témoigne de la mise en scène qui a eu lieu lors du tournage de l’émission avec le chef Philippe Etchebest et ses équipes.

Le succès de la production « Cauchemar en cuisine » #

Depuis maintenant sept ans, le chef Philippe Etchebest est aux commandes de l’émission « Cauchemar en cuisine » diffusée sur M6. Un format qui fait sensation auprès des restaurateurs désireux d’accueillir dans leur établissement ce chef renommé pour apporter une nouvelle dynamique.

Cependant, certains restaurateurs n’hésitent pas à exprimer leurs doléances concernant les méthodes de production. C’est notamment le cas de Monica, une restauratrice ayant nécessité l’intervention de Philippe Etchebest et son équipe.

Les confidences de Monica sur le plateau de « Touche pas à mon poste » #

Invitée sur le plateau de Cyril Hanouna dans l’émission « Touche pas à mon poste », Monica, ex-participante de « Cauchemar en cuisine », livre tout sur sa version des faits.

Monica commence par préciser qu’elle a été présentée à travers l’émission comme une cheffe poussant ses employés à bout et explique notamment que durant le tournage, il lui a même manqué un commis de cuisine à cause de la pression médiatique.

Un tournage difficile pour l’ex-restauratrice #

Monica déplore également la gestion de la clientèle durant le tournage de l’émission.

Elle dénonce que la production aurait volontairement réduit le nombre de personnes présentes dans son restaurant et aurait empêché de nouvelles réservations pour accroître les difficultés et accentuer le malaise, tout cela dans le but de créer un effet de tension à l’écran.

La restauratrice indique en outre que ces pratiques sont tout de même orchestrées avec un certain savoir-faire de la part des productions télévisées. En effet, Cyril Hanouna lui-même est bien informé des ficelles propres aux coulisses des chaînes concurrentes.

Toujours en bons termes avec la production #

Sur le plateau de Cyril Hanouna, Monica a parlé du tournage de « Cauchemar en cuisine ». Elle affirme néanmoins rester en bons termes avec la production. Les émissions de télé-réalité cachent surprises et secrets, tant pour les spectateurs que pour les acteurs.

Cherche-t-on à présenter une réalité altérée pour attirer plus de téléspectateurs ?

Le rapport entre divertissement télévisé et éthique suscite de nouvelles interrogations pour ce type d’émission. Malgré tout, ce programme a relancé de nombreux restaurants et séduit un vaste public. Monica illustre un aspect caché d’une émission réussie où les participants espèrent un avenir brillant.

Philippe Etchebest demeure populaire malgré des révélations sur la production et ses méthodes. Il séduit constamment les téléspectateurs avec ses diverses émissions culinaires. La télé-réalité montre sa capacité à manipuler le contexte présenté au public.

Les interventions peuvent changer de sens selon le montage réalisé par des experts. Néanmoins, « Cauchemar en cuisine » a un impact positif prouvé sur de nombreux établissements en crise.