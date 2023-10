The Voice 2024 : après le départ d’Amel Bent, un coach historique revient

Dans The Voice 2024, il y aura un changement de taille. En effet, un coach emblématique revient dans cette aventure !

Le vendredi 29 septembre a marqué la révélation du successeur d’Amel Bent dans « The Voice ». La célèbre artiste, révélée par « Nouvelle Star », a décidé de s’éloigner des feux des projecteurs.

Elle déclare sur Instagram : « La route s’arrête là pour moi ». Elle poursuit lors de son concert au Zénith de Paris : « Il y aura plein d’aventures dont j’ai l’habitude de faire partie, que je ne pourrai pas assumer parce que j’ai vraiment besoin de tout donner dans cet album. Vous ne me verrez pas à la télé. Nulle part ».

Qui prendra alors sa place ?

Mika revient dans l’aventure « The Voice » 2024 #

Bigflo et Oli, Vianney et Zazie confirment leur présence pour cette édition. Le 29 septembre, TF1 révèle le nom tant attendu du remplaçant d’Amel Bent. Mika reprendra sa place sur le fameux fauteuil rouge, pour la huitième fois (saison 3 à 8 et le All-stars anniversaire des dix ans).

Avec deux victoires à son actif, dont celle de 2014 avec Kendji Girac, Mika dispose d’une expérience incontestable. TF1 annonce : « Mika est aussi un coach redoutable ». Il devient ainsi un rival à surveiller de près pour les autres mentors. En outre, après cette saison, Mika entamera son « Apocalypse Calypso Tour », une tournée mondiale.

Retour sur la saison précédente #

Le samedi 3 juin couronne Aurélien Vivos de l’équipe de Zazie. Avec 68% des voix, cet amateur de hard rock, père de famille de 34 ans, se distingue. Étonnamment, ce dernier avoue : « n’avait jamais pris un cours de chant » et avait « mis sa passion entre parenthèses pour fonder une famille. »

Avec le retour de Mika, « The Voice » promet une saison riche en émotions et surprises. Le spectacle continue, malgré le départ d’Amel Bent. Le public attend avec impatience les nouvelles voix qui marqueront l’année 2024.

Anticipation et spéculations autour de la nouvelle saison #

Des murmures évoquent des candidats aux voix exceptionnelles pour cette édition. Certains auraient des parcours inspirants et atypiques. Les fans, toujours plus curieux, fouillent sur les réseaux sociaux à la recherche d’indices. Des vidéos d’auditions à l’aveugle auraient fuité, suscitant un vif intérêt.

Chaque mentor semble avoir développé une stratégie bien définie pour cette saison. Mika, fort de ses précédentes victoires, pourrait avoir des astuces inédites. Zazie, connue pour son intuition, guettera sûrement les voix les plus authentiques.

Bigflo et Oli, les frères rappeurs, chercheront des talents aux paroles percutantes. Vianney, avec sa douceur légendaire, privilégiera peut-être l’émotion brute.

Si les rumeurs se vérifient, les duels s’annoncent épiques. Les coachs devront faire des choix cornéliens. Les téléspectateurs devront, quant à eux, soutenir leurs favoris et participer activement. La tension montera sans doute semaine après semaine.