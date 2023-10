Philippe Etchebest en cuisine, avec sa recette de flan pâtissier, propose une option économique

De nos jours, il est assez courant de trouver dans les boulangeries et pâtisseries des flans au bon goût de «fait maison», celui de Philippe Etchebest se démarque. En effet, le flan parisien est une recette authentique qui remonte à plusieurs décennies.

Mais comment réaliser un flan parisien avec ce même charme traditionnel et cette saveur si particulière chez soi ? Suivez notre guide pratique inspiré des conseils du célèbre Chef Philippe Etchebest.

Les ingrédients indispensables pour un flan riche en saveurs #

Tout d’abord, il faut bien choisir les ingrédients qui composeront votre flan. Pour cela, optez pour une bonne pâte brisée ou sablée, réalisée avec des produits de qualité tels que du beurre, des œufs frais et de la farine fine.

Ensuite, préparez une crème pâtissière onctueuse et gourmande en utilisant notamment du sucre, de la vanille et de la fécule de maïs.

Comment préparer et dresser votre flan ? #

Pour commencer, placez un cercle à pâtisserie sur une feuille de papier cuisson, puis beurrez légèrement l’intérieur du cercle ainsi que la zone située en dessous. Saupoudrez également un peu de sucre glace sur le fond beurré, ce qui donnera un aspect croustillant à votre pâte une fois cuite.

Philippe Etchebest conseille d’assembler votre flan pas à pas #

Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie puis déposez-la dans le cercle préalablement préparé. Coupez l’excédent de pâte et piquez légèrement le fond à l’aide d’une fourchette afin de garantir une cuisson homogène.

Ensuite, incorporez la crème pâtissière et veillez à bien respecter les proportions recommandées.

Il est important de travailler la crème à température ambiante. Si celle-ci a été conservée au réfrigérateur pendant un certain temps, il peut être nécessaire de la fouetter pour qu’elle devienne plus souple et facile à couler dans le moule.

Cuire votre flan parfaitement grâce aux conseils du Chef Philippe Etchebest #

Pour la cuisson du flan parisien, le Chef Philippe Etchebest recommande un passage au four à 200°C durant 30 à 35 minutes. Laissez ensuite reposer quelques instants avant de démouler et déguster chaud. Cette recette issue de sa vidéo « 100% Flan Pâtissier » vous permettra d’obtenir un flan souple et moelleux à la texture idéale.

Astuces pour réussir son flan encore mieux #

N’hésitez pas à jouer sur les épices (tels que la noix de muscade, la cannelle ou le gingembre) pour donner une saveur originale à votre flan. À mesure de vos essais, vous pourrez également ajuster les quantités d’ingrédients pour créer un flan qui correspond à vos goûts et préférences.

Un délicieux flan maison ! #

En suivant attentivement ces étapes et conseils, vous serez en mesure de réaliser un flan parisien irréprochable et savoureux chez vous. N’hésitez surtout pas à partager cette recette avec vos proches et régalez-vous ensemble autour d’un dessert typiquement parisien rassemblant convivialité et gourmandise !

Bonne dégustation !