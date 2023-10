Les 12 Coups de midi : Jean-Luc Reichmann est en deuil, sera-t-il absent ?

Jean-Luc Reichmann de l’émission Les 12 Coups de midi a révélé, ce 5 octobre sur Instagram, le décès de Lilwenn, 14 ans, emportée par un cancer pédiatrique. La jeune fille avait participé aux « 12 coups de midi » le 1er septembre précédent.

Les 12 coups de midi : l’association LEO exprime son chagrin #

L’association LEO en marge de l’émission les 12 coups de midi, engagée contre les cancers pédiatriques, a publié : « Lilwenn, originaire de Ploëzal en Bretagne, est maintenant parmi les étoiles. Nous présentons nos condoléances à sa famille et lui envoyons toutes nos pensées. »

En mai, Lilwenn avait collaboré avec le groupe rock celtique Kalffa sur un clip. Suite à son décès, le groupe a déclaré : « Notre Lili nous a quittés ce lundi. Par respect pour sa famille, nous gardons le silence et ne partageons pas de photos. Les publications, bien qu’informatives, accentuent leur douleur. »

L’appel au respect et à la discrétion #

Le groupe Kalffa ajoute : « Respectez la peine de la famille en observant un deuil numérique. Nous sollicitons votre compréhension pour la nécessité d’intimité lors des funérailles. »

Lilwenn avait rejoint « Les 12 Coups de midi » pour parler de son combat. Jean-Luc Reichmann a rendu hommage en partageant sa vidéo. Il écrit : « Son sourire, sa bataille contre le cancer nous ont touchés.

Elle réalisa son rêve en venant dans notre émission. Aujourd’hui, cette courageuse Lilwenn est une étoile qui nous guide. Pour elle, sa famille et Kalffa, nous ne t’oublierons jamais. »

Les 12 coups de midi : un engagement constant avec Jean-Luc Reichmann #

Jean-Luc Reichmann de l’émission les12 coups de midi s’est toujours investi pour les enfants, à l’image de son rôle dans « Léo Matteï, brigade des mineurs ». Lorsqu’on l’interrogea sur la possible carrière artistique de ses six enfants, il exprima ses craintes : « Cela m’inquiète grandement. » Il précisa que ses enfants optaient pour d’autres carrières : commerce, architecture, réseaux sociaux, mode.

