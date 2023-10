Vitaa, indifférente à The Voice, explique les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas être coach

Vitaa se confie sur son indifférence envers The Voice et les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas être coach.

Chanteuse talentueuse et star de la musique française, Vitaa est également connue pour sa franchise et son authenticité.

Dans une récente interview, elle a évoqué son expérience en tant que coach dans The Voice Belgique et a expliqué pourquoi elle n’envisage pas d’intégrer le jury de The Voice France.

Plusieurs raisons poussent en effet l’artiste à rester loin de ce télécrochet emblématique.

À lire The Voice 2024 : après le départ d’Amel Bent, un coach historique revient

Un investissement trop important en tant que coach #

Lorsque Vitaa a participé à la version belge de The Voice, elle s’est rapidement rendu compte que le rôle de coach demandait un investissement personnel très important.

Comparant son expérience avec celle des jurés de la version française, elle affirme qu’en Belgique, ils sont encore plus impliqués dans le travail et le parcours de leurs talents.

Ce dévouement intense lui a demandé beaucoup de temps et d’énergie, si bien que l’idée de rejoindre The Voice France ne l’attire guère aujourd’hui.

Le manque de renouvellement du concept #

Pour Vitaa, le format de The Voice manque cruellement de nouveautés et d’évolutions. Elle estime que le show a maintenant atteint un certain âge et ne réussit pas à se réinventer suffisamment pour continuer à captiver le public. Cette lassitude face à un concept qui tourne en rond est une des raisons majeures pour lesquelles elle ne souhaite pas intégrer The Voice France.

À lire Aventure mitigée pour Slimane, il exprime une légère déception concernant Rendez-vous en terre inconnue

Les mêmes coaches, saison après saison #

Vitaa apprécie et respecte les membres actuels du jury de The Voice France, mais elle déplore que ce soient souvent les mêmes coaches qui reviennent d’une édition à l’autre.

Elle explique : « Je trouve que les personnes qui sont dans l’émission sont souvent les mêmes coaches qu’on rappelle et qu’ils font ça super bien. » Toutefois, cette redondance la pousse à se montrer réticente quant à l’idée de rejoindre leurs rangs.

Pas convaincue par les performances des candidats français #

Au cours de cette interview, Vitaa a également déploré que les participants français de The Voice peinent souvent à montrer leur véritable potentiel.

Selon elle, cela s’explique en partie par la pression exercée sur eux, ainsi que par la difficulté à trouver sa place entre des candidats aux profils très différents. La chanteuse reconnaît toutefois que certaines voix lui ont marqué et que quelques participants ont réussi à se démarquer malgré ces obstacles. En revanche, elle avoue ne pas être fascinée par le show français dans son ensemble.

À lire Triomphe français sur Netflix, une série locale devient la plus visionnée, surpassant ‘Beckham’ et ‘Sex Education’

Conclusions : Vitaa préfère rester concentrée sur sa carrière solo #

Après une parenthèse en tant que coach dans The Voice Belgique, Vitaa semble aujourd’hui convaincue que cette aventure sur le télécrochet français ne correspond pas à ses attentes. Préférant se consacrer pleinement à sa musique, la chanteuse entend bien rester célibataire et concentrée sur son chemin artistique unique.

En définitive, les raisons pour lesquelles l’artiste français n’envisage pas de rejoindre The Voice France sont multiples : la nécessité d’un investissement trop important en tant que coach ; la lassitude face à un format répétitif et peu novateur ; le manque de renouvellement des jurys et les difficultés rencontrées par les candidats pour exprimer véritablement leur potentiel.

Fière de rester concentrée sur sa carrière solo, Vitaa continue néanmoins de suivre l’évolution du show avec intérêt et curiosité.