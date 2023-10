Triomphe français sur Netflix, une série locale devient la plus visionnée, surpassant ‘Beckham’ et ‘Sex Education’

Lupin : la série française triomphe sur Netflix et dépasse "Beckham" et "Sex Education". Saison 3 de Lupin : un succès immédiat pour le phénomène d'origine française.

Le jeudi 5 octobre 2023 marquera une étape importante dans l’histoire des séries françaises.

En effet, dès 9h01 ce jour-là, les 235 millions d’abonnés du géant américain ont pu découvrir les nouvelles aventures d’Assane Diop, le personnage incarné par l’acteur français Omar Sy depuis 2021 dans Lupin. La série créée par Georges Kay et François Uzan s’est imposée comme l’un des plus grands succès Netflix à travers le monde.

Triomphe français sur Netflix : Lupin se hisse au sommet des audiences #

La troisième saison de Lupin s’est directement imposée comme la série la plus consommée dans le monde sur Netflix, selon les données quotidiennes collectées par le site spécialisé FlixPatrol.

À lire Cette série sur Netflix a tout explosé, les audiences sont folles

Les sept nouveaux épisodes ont ainsi propulsé la série en tête des classements dans pas moins de 52 pays dont la France, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, la Pologne, le Portugal ou encore le Venezuela. Lupin est désormais la troisième série non-anglaise la plus visionnée sur Netflix.

Une audience record pour une production française #

En 2021, d’après les chiffres révélés par Netflix, 70 millions de personnes auraient regardé la première saison de Lupin en moins d’un mois. Les cinq premiers épisodes de la série ont accumulé plus de 396,3 millions d’heures de visionnage au cours des 91 premiers jours suivant leur sortie.

Lupin surpasse « Beckham » et « Sex Education » dans le classement des séries les plus populaires #

Outre l’incroyable succès national et internationaldeLupin, ladite série vient désormais dépasser des programmes à succès comme « Beckham » et « Sex Education ».

Ces derniers ont été récemment très médiatisés avec leurs nouvelles saisons, mais n’ont pas réussi à rivaliser avec le charme irrésistible du gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy.

À lire Lupin (netflix) et le mystère de la colonne, Omar Sy est-il réellement perchée sur la colonne Vendôme ? Réponse

La recette du succès : un cocktail savamment dosé entre intrigue, action et émotion #

Ce qui rend la série Lupin si populaire auprès du public est sans aucun doute son habile mariage d’intrigues captivantes, d’action trépidante et d’émotion. Le personnage principal, Assane Diop, a réussi à conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à sa quête de justice pour son père décédé, tout en combinant ses talents de voleur et sa ruse pour résoudre les différentes énigmes qui se présentent à lui.

Le savoir-faire français mise en avant par Netflix #

Si le triomphe de Lupin témoigne du talent des scénaristes, réalisateurs et acteurs français, il n’en demeure pas moins que Netflix a su exploiter ce potentiel en pariant sur cette production originale.

La plateforme de streaming a mis en avant la série à l’échelle internationale, contribuant ainsi au rayonnement de la culture française et de ses artistes. Le succès de Lupin confirme que le public est friand de contenus plus variés et authentiques venant des quatre coins du globe.

Vers une quatrième saison de Lupin, et au-delà ? #

Au vu du succès retentissant de la série Lupin, une quatrième saison semble plus que probable. Les nombreux fans d’Assane Diop attendent donc avec impatience de voir où les prochaines aventures du gentleman cambrioleur les mèneront.

À lire Avoir Netflix gratuit, c’est tout à fait possible avec cette astuce

Et avec un tel engouement pour le programme, il ne serait pas étonnant de voir Netflix miser encore davantage sur des productions françaises dans les années à venir.