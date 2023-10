Élimination tendue aux Cinquante, trois nouveaux candidats quittent l’aventure prématurément

Tensions et éliminations : Trois candidats quittent prématurément l'aventure des Cinquante. Épreuve de puzzle et mises en danger.

Dans l’épisode du 4 octobre 2023 des Cinquante , les participants ont été confrontés à leur septième épreuve de jeu. Ils ont dû, dans cette étape redoutable, résoudre un casse-tête comprenant un petit triangle rouge, le tout compté pour une durée limitée de trente minutes.

Une fois cette période écoulée, huit candidats se sont retrouvés sur la sellette : Jade et Jessica, Romane et Gary, Cindy et Edgar ainsi que Julien et Romain.

Les alliances et amitiés ont été soumises à rude épreuve lors de ce dernier épisode. Les tensions étaient palpables, notamment entre Stéphane et Amélie qui ont fait tout leur possible pour protéger leur partenaire respectif.

Stéphane a mené un combat acharné pour sauver Jade, avec qui il célèbre aujourd’hui même leur cinquième anniversaire de mariage. De son côté, Amélie a donné le maximum afin de secourir son meilleur ami Romain, pour qui Vivian avait engagé une campagne contre lui.

Résultats électriques lors du vote #

La tension est montée d’un cran lorsque les résultats du vote ont été annoncés.

Sur un total de 24 votes exprimés, Jade a été la première candidate sauvée avec 24 voix, suivie de près par Jessica avec 20 voix. Julien et Gary ont également réussi à éviter la terrible épreuve d’élimination en obtenant, eux aussi, 20 votes sur 24.

Malheureusement pour Edgar et Cindy, leurs efforts n’ont pas suffi puisqu’ils ont quitté l’aventure avec un total de zéro voix sur 24. Romain, quant à lui, a pu réintégrer le jeu grâce aux 17 voix obtenues.

L’arrivée inattendue des oubliés #

Alors que les candidats semblaient soulagés par ces résultats, une nouvelle surprise les attendait : l’entrée en scène des « oubliés ». Ces derniers sont venus s’ajouter aux participants déjà présents, portant le nombre total de joueurs à 29.

Ce rebondissement inédit promet de chambouler les alliances et stratégies mises en place jusqu’à présent.

Les « oubliés » sauront-ils tirer leur épingle du jeu ou seront-ils rapidement éliminés ? Les anciens candidats parviendront-ils à maintenir leur position face à cette nouvelle donne ?

Des éliminations qui bouleversent les candidats #

L’élimination tendue et prématurée des trois candidats des Cinquante a marqué les esprits : Romane, en particulier, a témoigné de sa tristesse et de sa culpabilité lors de cette épreuve difficile. «Je pleure de frustration, je me sens tellement coupable d’avoir entraîné Romane avec moi alors que c’est une amie», a-t-elle confié.

Le parcours des personnes éliminées n’est cependant pas terminé, puisqu’elles bénéficieront d’une deuxième chance lors de l’émission « Les oubliés ». Les téléspectateurs auront donc l’occasion de les retrouver pour suivre leur aventure dans cette nouvelle phase du jeu.

Une saison 2 riche en rebondissements et émotions #

Depuis le début de cette deuxième saison, Les Cinquante ne cessent de surprendre le public. Entre les épreuves redoutables, les candidats charismatiques et les stratégies audacieuses, l’émission a su captiver l’attention des téléspectateurs. La récente arrivée des « oubliés » n’a fait qu’ajouter une dose supplémentaire d’excitation à ce jeu déjà riche en suspense.

Avec encore de nombreux épisodes à venir, il est certain que cette saison laissera des souvenirs impérissables aux téléspectateurs ainsi qu’aux candidats qui auront tout donné pour décrocher la victoire. Alors, qui réussira à se frayer un chemin jusqu’à la grande finale ? Réponse dans les prochains épisodes !