Sophie Davant, en coulisses d’Affaire conclue, partage un aspect des tournages qui l’a dérangée

Ancienne animatrice phare de l’émission à succès d’Affaire conclue sur France 2, Sophie Davant est maintenant passée chez Europe 1 depuis le début de la saison pour animer tous les jours l’émission Sophie et les copains.

Même si elle se dit très attachée à son expérience dans Affaire conclue, Sophie Davant confie à nos confrères belges qu’il y a quand même un aspect des tournages qui ne lui manque pas du tout.

Une critique inévitable en étant filmée quotidiennement #

Durant ses six saisons passées aux commandes de cette émission, Sophie Davant explique avoir été confrontée à un calvaire lié au fait de tourner en permanence. « Etre filmée sous toutes les coutures chaque jour est difficile car cela peut engendrer des critiques virulentes, souvent postées par des femmes sur les réseaux sociaux », raconte-t-elle.

Cette souffrance quotidienne était un fardeau, et c’est un aspect qui ne lui manque pas du tout aujourd’hui.

Sa vie après Affaire conclue : Sophie et les copains sur Europe 1 #

Maintenant, Sophie Davant évolue dans un autre univers en rejoignant la radio. Elle mène avec brio l’émission Sophie et les copains, entourée d’un groupe d’amis comprenant Caroline Margeridon, Lio et Jean-Luc Lemoine.

Depuis le début de la saison, cette équipe dynamique s’amuse à échanger sur l’actualité et les sujets de société.

Sophie Davant admet qu’il a été difficile pour elle de laisser derrière elle Affaire conclue, mais elle ne regrette pas son choix. La radio lui permet de continuer à rapprocher les gens et créer du lien, tout en évitant les aspects négatifs que peut parfois apporter le monde de la télévision, comme les critiques permanentes des internautes concernant son apparence physique.

Le passage de témoin à Julia Vignali dans Affaire conclue #

Pour succéder à Sophie Davant à la tête d’Affaire conclue, c’est l’ex-présentatrice M6 Julia Vignali qui a été choisie. Depuis sa prise de poste, elle réalise de très belles audiences, dépassant régulièrement les records personnels à chaque diffusion. Elle attire même plus d’un million de téléspectateurs lors du deuxième épisode diffusé à partir de 17 h 10.

Cependant, Sophie Davant confie ne pas encore avoir vu cette nouvelle version de l’émission. « Je suis sur Europe 1 au même moment, je ne vois cela que de loin. Je ne l’ai pas encore regardée », explique-t-elle aux journalistes belges. Selon elle, il est les deux animatrices sont différentes et chacune a sa propre manière d’animer l’émission.

Sophie Davant : heureuse de sa nouvelle vie professionnelle et loin des critiques #

Aujourd’hui, Sophie Davant est ravie de sa nouvelle vie professionnelle sur Europe 1 et du succès rencontré avec l’émission Sophie et les copains. Elle est enfin libérée des contraintes liées à être quotidiennement filmée, tout en continuant à partager sa bonne humeur et son empathie avec ses auditeurs et ses camarades.

Malgré les aspects difficiles qu’elle a partagés concernant les tournages d’Affaire conclue, la présentatrice a démontré sa force de caractère et sa capacité d’adaptation en poursuivant une carrière radiophonique réussie.

Sophie Davant ne cache pas que certains aspects des tournages d’Affaire conclue lui ont parfois pesé, notamment les critiques incessantes des internautes sur son physique. Néanmoins, loin de se laisser abattre, elle a su prendre un nouveau départ avec succès sur les ondes d’Europe 1.

Elle continue de briller dans le monde médiatique, prouvant ainsi que rien ne peut l’arrêter et que les critiques ne font que renforcer sa détermination à continuer à divertir son public.