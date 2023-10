Au cœur du sucré avec Clémence, une pâtissière brillante se dévoile dans ‘Le Meilleur pâtissier’ sur M6

Clémence est une jeune femme de 24 ans originaire de Belgique qui fait partie du casting de la nouvelle saison de Le Meilleur Pâtissier, actuellement diffusée sur M6. Elle a déjà conquis les téléspectateurs avec son sourire et sa gentillesse. Passionnée de pâtisserie depuis trois ans, elle souhaite en faire son métier à long terme.

Clémence a voulu participer à la compétition dans les mêmes conditions que les autres candidats.

Clémence souffre d’achondroplasie, un trouble génétique qui affecte la croissance du cartilage. Comme l’a expliqué le producteur Jérémie Atlan à Télé-Loisirs dans un portrait consacré à Clémence, elle a bien précisé qu’elle ne voulait aucun traitement spécial durant la compétition.

« On lui a demandé, et elle préférait un plan de travail bas plutôt qu’une plateforme », explique le producteur. « Tout est à son niveau, nous n’avons rien changé d’autre. » Clémence confirme elle-même : « Je leur ai dit de laisser tout le reste, matériel et ustensiles, je voulais être traitée comme les autres candidats. »