Moundir et Cyril Hanouna sont en larmes dans TPMP

Le 9 octobre 2023, dans Touche Pas À Mon Poste (TPMP), Cyril Hanouna a abordé les récents attentats en Israël, il était aux côtés de Moundir. Après avoir éclairé les téléspectateurs et prôné la paix, il a laissé ses chroniqueurs, dont Moundir, s’exprimer sur le sujet.

Moundir : « Ce n’est pas un combat entre musulmans et juifs » #

Moundir, ancien participant à l’émission Koh-Lanta et désormais chroniqueur chez TPMP, a souhaité prendre la parole pour exprimer sa douleur et s’élever contre le fait que ce conflit soit utilisé pour opposer deux communautés, les musulmans et les juifs.

« Je refuse catégoriquement de dire que c’est un combat entre musulmans et juifs. Personnellement, j’habite dans le 20e arrondissement. Ces synagogues n’ont jamais été visées parce que ceux qui vivent dans ce quartier, y compris moi-même, connaissaient leurs parents quand on allait prier le vendredi. On les voyait partir », a commencé Moundir, très ému.

Un appel au combat commun contre la violence #

L’ancien aventurier de Koh-Lanta a insisté sur le fait que cette lutte doit être menée ensemble par tous et qu’il ne faut pas céder aux amalgames. « C’est un combat que nous devons mener tous ensemble. Quand on a commencé cette émission le 4 septembre…

Pardonnez-moi pour ce parallèle… Quand on a commencé avec les abayas et autre, je me demandais si j’allais pouvoir en parler parce que ça me touche vraiment », a-t-il avoué avec difficulté et les larmes aux yeux.

Moundir souhaite la paix du fond du cœur #

Visiblement submergé par l’émotion, Moundir a confié : « Je prie de tout mon cœur pour qu’il y ait la paix. Dans ma famille, certains ont beaucoup souffert de la guerre ». Il a tenu à exprimer sa gratitude d’avoir eu la chance de grandir dans une France diverse : « Je pense à David, Shlomo, Philippe, Jean-Yves… Avant, on ne parlait pas de ces choses-là « .

Moundir a conclu en regardant Cyril Hanouna qui avait également les larmes aux yeux : « Je prie sincèrement pour qu’un jour il y ait la paix et que chacun puisse vivre selon sa religion. »

Une émotion partagée par Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs #

Moundir a touché tout le plateau avec son témoignage, faisant verser quelques larmes à Cyril Hanouna. Les chroniqueurs ont insisté sur la nécessité de combattre la violence et les préjugés ensemble.

Un appel à l’unité face à la barbarie #

Moundir a partagé son expérience et ses sentiments pour promouvoir la tolérance. Il souligne que les différences ne devraient pas diviser ou engendrer de la haine. Face à la tragédie en Israël, il appelle à la solidarité et à l’unité contre la violence.

Dans ce contexte tendu, son message de paix est essentiel.

