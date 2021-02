Le 6 février, TF1 lancera la dixième édition de l’émission à succès, The Voice 2021. Une saison exceptionnelle qui a dû s’adapter à la situation sanitaire et qui verra Vianney faire ses débuts en tant que coach.

Slimane, Amir, Kendji Girac ou encore Louane… Depuis déjà 10 ans, l’émission phare de la chaine permet à de nombreux talents de se faire connaitre.

Au fil des auditions, battle et autres épreuves, les candidats ont l’occasion de faire leur preuve pour avoir la chance de devenir LA plus belle voix de France.

Tout savoir sur The Voice 2021, la 10ème saison

Qui sont les coachs de The Voice 2021 ?

L’année dernière, l’émission phare de TF1 avait renouvelé intégralement son jury en invitant Amel Bent, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian à prendre place dans les fameux fauteuils rouges.

Amel Bent et Marc Lavoine continuent pour la 10ème saison

Mais cette 10ème édition verra elle aussi des changements puisque seuls deux d’entre eux ont décidé de poursuivre l’expérience des auditions à l’aveugle : Amel Bent et Marc Lavoine.

Florent Pagny revient dans le jury de The Voice 2021

Pour compléter le panel de professionnels, un habitué du télé crochet : Florent Pagny. Avec Sept participations et deux victoires à son actif, le pionner retrouvera son fauteuil après deux ans de pause.

Le chanteur Vianney est le nouveau jury de cette année

A ses côtés, un petit nouveau: Vianney. Approché plusieurs fois, le chanteur a finalement accepté de se joindre à la bande et de tenter sa chance en tant que coach. L’occasion pour les deux hommes de se retrouver après avoir partagé la scène lors de l’une des tournées de Florent Pagny.

Grande tradition de l’émission, les coachs pourront cette année encore se faire aider pour faire travailler leurs talents. Si de son côté Amel Bent a choisi de faire appel à Vitaa, Slimane et Zaho, Florent Pagny sera, lui, accompagné de Patrick Fiori et Calogero.

Plus étonnant, c’est le rappeur Vald et le chanteur Benjamin Biolay que Marc Lavoine a convié. Enfin, Véronique Sanson et Patrick Bruel épauleront Vianney.

Nouvelle épreuve et nouvelles règles pour The Voice 2021

Pour cette dixième saison, une nouvelle épreuve fait son apparition. En plus des battles, KO et traditionnelles auditions, les talents auront l’occasion de s’affronter dans des « Cross-Battles ».

Un coach pourra désigner l’un de ses talents et l’équipe adverse à affronter. Le coach pris en duel pourra alors à son tour choisir l’un de ses talents pour relever le défi. Mais si d’habitude le dernier mot revient toujours au coach, ce sera désormais au public de choisir le vainqueur de cette épreuve.

16 avant de tenter leur chance aux cross battles, les talents ne seront plus que 8 à pouvoir accéder aux shows en direct à l’issu de cette épreuve.

Autre nouveauté, la tenue des enregistrements des auditions et des battles sans public. Une première pour les talents mais aussi pour les juges qui ne peuvent plus compter sur la réaction de l’assemblée pour prendre leur décision.

Rendez-vous le 6 février prochain pour la première session d’audition à l’aveugle !