Cette année sera certainement marqué par la dixième saison et l’anniversaire de The Voice, le télé-crochet culte de la chaîne TF1.

À part de nombreuses autres surprises que l’émission nous a déjà réservées, il y aura cette fois-ci un petit changement du côté du jury.

Présentation des coachs de The Voice 2021

Présentation de The Voice

The Voice, aussi appelée « La plus belle voix », est une émission télévisée française centrée sur le télé-crochet musical. Produite par Shine France au départ, elle a été ensuite adaptée du programme musical néerlandais The Voice of Holland.

Présentée par Karine Ferri et Nikos Aliagas, la version française de l’émission est la plus suivie sur le continent européen.

Le 25 février 2012, The Voice a été diffusée pour la première fois sur TF1, sous la réalisation de Didier Froehly et Tristan Carné. Depuis, l’émission déclinait dans de nombreux pays et neuf saisons se sont déjà succédées à la télévision.

Cette année, la dixième saison de l’émission The Voice 2021 sera diffusée sur TF1 à partir du samedi 06 février prochain.

À propos des membres des coachs de The Voice 2021

Du côté du jury, l’émission a bel et bien prévu une petite modification. Accompagné de Florent Pagny, d’Amel Bent et de Marc Lavoine, c’est en effet Vianney qui est le nouveau venu de leurs membres.

Vianney

Vianney est le plus jeune jury dans l’histoire de l’émission The Voice. Il promet d’apporter au programme son côté caché et son honnêteté.

Florent Pagny

Après avoir fait une pause pendant deux années, Florent Pagny signe son retour avec enthousiasme. Le grand patron a déjà trop hâte de découvrir les différents talents des candidats.

Amel Bent

La chanteuse aime voir la vie d’une autre manière, à travers de nombreux talents que l’humanité peut bien disposer. Pour elle, être un membre de jury dans une telle émission est une expérience vraiment intéressante.

Marc Lavoine

Marc Lavoine, quant à lui, espère que les talents vont chanter très bien durant cette dixième saison. En tant que membre de jury, l’artiste a même affirmé qu’il aura vraiment du mal à faire les choix cette fois-ci