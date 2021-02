Face à la presse le 8 janvier dernier, l’équipe de production de l’émission Mariés au premier regard 2021 a annoncé ce qui pour beaucoup est déjà considéré comme le scoop de l’année.

Mariés au premier regard 2021 et déjà parents, cinq mois après

En effet, l’un des couples participants à cette édition est en attente d’un heureux événement. Six mois après leur union à la mairie de Grans, ils vont bientôt être parents. Renversant non ? Une nouvelle saison pleine de promesses

La conférence de presse portant sur l’édition 2021 de « Mariés au premier regard 2021» était riche en informations tant cocasses que surprenantes destinées. L’on a ainsi appris de la bouche même de Virginie Dhers, que cette édition « est la saison de l’amour ».

La productrice de l’émission qui travaille pour le compte du studio 89 annonce d’ailleurs un élargissement du casting pour cette saison. Pour cette nouvelle saison, les villes de Paris et Marseille ont accueilli les équipes chargées de sélectionner les participants, une première.

Cette année, l’âge des participants varie entre 25 et 41 ans. La présence des jumeaux dans cette nouvelle saison n’est pas non plus un fait anodin. « On leur a trouvé des compatibilités avec des femmes très différentes. C’est fascinant », a déclaré Pascal de Stutter.

Cinq mois après leur rencontre dans l’émission Mariés au premier regard, elle est enceinte

Selon les explications fournies par la productrice de l’émission Virginie Dhers, un florilège d’émotions, de rires, de rebondissements et de suspense attend les téléspectateurs au cours de cette saison. La diffusion du pré générique a permis à l’équipe d’offrir un avant-goût de ce cocktail.

La volonté d’abandon d’un candidat est une des nombreuses surprises dévoilées. Mais le plus gros scoop a été l’annonce de l’attente d’un premier enfant par l’un des couples participants au programme.

Le couple bientôt parent n’a pas été dévoilé, il faudra le découvrir en regardant Mariés au premier regard 2021

Cette grossesse n’a pas manqué de surprendre par son aspect soudain, vu qu’elle intervient cinq mois seulement après la rencontre des deux tourtereaux. La conférence de presse n’a pas servi de cadre au dévoilement de l’identité du couple. Il faudra encore attendre. La diffusion d’une émission est prévue pour ce faire.