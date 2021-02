Le programme de téléréalité “les vacances des anges” est un dérivé de l’émission “les Anges”.

Ces deux programmes français sont diffusés sur la chaîne NRJ12.

Tout savoir sur Les vacances des anges 4

Le principe de l’émission

Le concept est idyllique : des candidats de téléréalité se retrouvent pour passer des vacances hors du commun, et pour cause : pour rester dans l’aventure et ainsi mériter leurs vacances, ils doivent réaliser certains jobs.

Le programme est rythmé par des histoires d’amitiés et d’amour, ainsi que par des trahisons, des disputes et des intenses moments de rigolades.

Cette année sera diffusée la quatrième saison des Anges 4, le tournage a débuté le lundi 8 février en République Dominicaine (à Saint-Domingue) et va durer environ un mois et demi.

Le programme sera donc en diffusion sur vos écrans fin mars/début avril.

Les nouveautés des vacances des anges 4ème saison

De nouvelles règles, des surprises inattendues ainsi que l’arrivée d’Anges incontournables sont au programme des vacances des Anges 4, une nouvelle mécanique est promise pour la saison de la dernière chance des Anges.

La ligne éditoriale a été revue pour donner un autre ton et une nouvelle dynamique à cette émission emblématique.

Le casting des vacances des anges 4 enfin dévoilé

Côté casting, Nehuda et Ricardo ont été déprogrammés suite à une grosse altercation avec le maire de l’île de la Réunion, où devait se dérouler le programme.

Un nouveau parrain pour Les vacances des anges 4 vient d’être officialisé. Il s’agit de Gregg de millionnaire.

Un casting prometteur est tout de même annoncé :

vous retrouverez les jumelles aux tempéraments de feu : Rania et Rawell,

le couple Raphaël Pépin et Tiffany.

Sont également sur la ligne de départ : Julien et Nicolas des Princes de l’Amour,

Maissane des 10 couples parfaits,

Ahmed Thaï le mari de Sarah Fraisou, ainsi que cette dernière.

Vous pourrez également revoir sur vos écrans les exs Léana et Toto, le cousin d’un célèbre Marseillais : Allan Guedj,

ainsi que Angèle, Kevin Zampa, Inès et Emma venus tout droit de w9.

Cette saison réserve de nombreux rebondissements, avez-vous hâte de connaître la date exacte de la diffusion ?