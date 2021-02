La nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard 2021 arrive tout bientôt sur les programmes de la chaine M6.

Ce programme a pour but de former des couples les plus compatibles possibles avec chaque candidats. Cette année, vous découvrirez 7 hommes et 6 femmes célibataires, âgés entre 25 et 41 ans, qui sont venus chercher le grand amour.

Pour cette 5ème saison, un couple attend déjà un enfant 5 mois après leur mariage.

La date de diffusion de Mariés au premier regard 2021 a été fixée au lundi 8 mars 2021 à 21h05 sur M6.

Voici les nouveaux candidats de l’émission Mariés au premier regard 2021

Présentation de 7 candidats de Mariés au premier regard 2021:

Mathieu (36 ans), storiste

Papa de deux enfants, Mathieu est un tendre qui tombe vite amoureux. Il a hâte de découvrir s’il rencontrera bientôt la femme de sa vie.

Aurélien (36 ans), agent de sécurité

Aurélien n’est autre que le frère jumeau de Mathieu ! Lui aussi cherche l’âme sœur, mais souhaite prendre son temps pour avoir des enfants.

Yannick (28 ans), agent de sûreté et pompier

Yannick a un rêve : celui de fonder une famille avec une femme qu’il aimera de tout son cœur. Comme pour devenir le père qu’il n’a jamais connu.

Alain (41 ans), coiffeur-barbier

Séparé depuis cinq ans et père de deux enfants, Alain fait des rencontres tous azimuts. Trouvera-t-il une femme qui saura l’assagir ?

Frédéric (30 ans), agent immobilier

Papa d’un petit garçon, Frédéric est un romantique qui souhaite rencontrer celle qui lui redonnera confiance en l’amour.

Clément (33 ans), responsable commercial

Clément est un rugbyman au cœur tendre, proche de sa famille. Il est prêt à rencontrer celle qui sera touchée par sa sensibilité et son altruisme.

Mathieu (32 ans), chef d’équipe cordiste

Mathieu fuit la routine du couple, mais admire ses parents, ensemble depuis 40 ans. Il adorerait rencontrer une jeune femme qui le fasse rire et le surprenne.

Présentation des 6 femmes de Mariés au premier regard 2021

Cécile (40 ans), agent commercial immobilier

Fusionnelle avec sa fille de 18 ans, Cécile est prête à se consacrer à nouveau à l’amour, voire l’homme de sa vie.

Mélina (25 ans) éducatrice spécialisée

Mélina souhaite partager ses valeurs avec un homme qui s’intéresse à elle. Son rêve est aussi celui de fonder une famille.

Julie (36 ans), responsable de boutique

Maman de trois enfants, Julie veut toujours croire en l’amour et au premier regard qui la fera redevenir femme.

Emeline (27 ans), instructrice du droit des sols

Touchée par le divorce de ses parents, Emeline est une rêveuse qui cherche le réconfort. Le prince de ses rêves sera-t-il présent le jour J ?

Marianne (28 ans), auxiliaire de puériculture

Marianne est d’une gentillesse à toute épreuve. Elle cherche celui qui saura la protéger et lui apportera de la douceur.

Laure (32 ans), kinésithérapeute et ostéopathe

Laure n’a pas confiance en elle. Pragmatique, elle compte sur la science pour lui trouver son tendre amour.

Rendez-vous le 8 mars sur M6 pour voir les premiers candidats de Mariés au premier regard 2021.