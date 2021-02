Le célèbre jeu d’aventure Koh Lanta est de retour en 2021 et la nouvelle saison, intitulée « les armes secrètes », sera diffusée sur TF1 le 12 mars 2021 à 21h05.

Présentée par Denis Brogniart et tournée en Polynésie française, l’émission de téléréalité Koh-Lanta promet, à travers des paysages de rêve, des duels intenses et des aventuriers très motivés.

Koh Lanta 2021 – Les armes secrètes dès le 12 mars 2021 sur Tf1

Quelles sont les nouveautés pour la saison 2021 ?

Tourné à l’automne 2020 durant la crise Covid-19, Koh Lanta a semé le doute sur sa diffusion éventuelle. Mais avec toutes les procédures sanitaires strictes mises en place, les risques ont tous été évités et l’équipe de tournage a pu finaliser l’émission avec succès.

Cette année, la production a décidé de revenir à un fonctionnement utilisé dans le passé, c’est-à-dire, le retour des 2 équipes rouges et jaunes. 10 femmes et 10 hommes âgés de 25 à 48 ans formeront ces 2 équipes.

Les candidats de Koh Lanta 2021 – Les armes secrètes

Parmi eux se trouvera Mathieu, 29 ans, qui, avec son tempérament explosif, risque de ne pas se laisser abattre facilement par ses adversaires. Candice, quant à elle, instructrice en survie de 25 ans, saura aisément comment s’y prendre pour survivre à l’aventure. Tous, avec leurs forces diverses, voudront être le vainqueur et remporter les 100 000 euros après 35 jours de survie.

Qu’est-ce qui attend les candidats de « les armes secrètes » ?

Ce qui attend les candidats de « les armes secrètes » c’est, bien sûr, des épreuves et du suspens, mais aussi le bracelet noir qui donne la possibilité à son possesseur d’annuler le collier d’immunité suite au vote.

De plus, plusieurs armes, donnant du pouvoir au candidat qui les trouvent, seront cachés sur les camps des équipes, ce qui viendra à plusieurs reprises changer le cours des évènements. Le quitte ou double est une de ces armes et donnera la liberté à un aventurier éliminé d’affronter un de ses adversaires et de lui voler sa place.

Ce qui est certain c’est que Koh Lanta saura nous divertir semaine après semaine.