Ce n’est plus un secret de polichinelle pour personne. Koh-Lanta 2021 sera disponible sur TF1 le 12 mars 2021. Les téléspectateurs sont désormais informés sur l’identité des 20 candidats de la saison 20.

Qui sont-ils ? Quelles sont les qualités qu’ils mettront en jeu ? Qui sont les favoris ?

Une aventure palpitante

Présentation des 20 candidats de Koh Lanta 2021 – Les armes secrètes

On connait mieux les prochains aventuriers de Koh-Lanta 2021 – Les armes secrètes. Après Koh-Lanta, les 4 Terres, les aventuriers prennent d’assaut la nouvelle édition.

L’émission revient en effet pour une 20ème édition. Le successeur de Alexandra sera connu bien. Celle-ci avait remporté l’édition de l’année 2020. Il faut noter que pour l’édition 2020, un décès a été enregistré.

Il s’agit de Bertrand-Kamal qui est décédé lors du tournage de cette émission. Le cancer a eu raison de lui. Il avait donné son vote pour Alexandra avant de rendre l’âme.

Pour lui, c’est bien cette candidate qui méritait le trophée. Pour cette nouvelle édition, 20 candidats sont choisis pour participer en réalité à Koh-Lanta 2021. Ils ont des armes secrètes. La nouvelle saison sera avec des candidats très engagés.

Présentation des aventuriers dans Koh Lanta 2021

Dans le rang des femmes candidates de Koh-Lanta 2021, on retrouve :

Candice, âgée de 25 ans, une institutrice de survie.

Élodie a 35 ans alors que Magali est âgée de 47 ans. Ce sont des coachs sportifs.

Laëtitia est une employée multi-service de 37 ans.

Laure est une agricultrice de 26 ans.

Marie du haut de ses 25 ans est une étudiante en événementiel.

Sa concurrente Maxine est une journaliste sportive.

Myriam est un professeur d’anglais qui est âgée de 36 ans

Shanicé, un chef de projet sport et social.

La plus âgée est Sylviane. C’est un maitre-nageur de 44 ans.

Et pour les aventuriers masculins, on retrouve :

Des hommes combatifs sont en lice. Il s’agit de :

Arnaud,

Aurélien,

Flavio,

Frédéric,

Gabin,

Hervé,

Jonathan,

Mathieu,

Thomas,

Vincent

Une édition 2021 de Koh Lanta plus stricte

On sait un peu plus sur la nouvelle édition. En effet, on connait le lieu du tournage et les dispositions pratiques qui seront prises.

Koh-Lanta 2021 se déroulera en Polynésie française pour une première fois. La raison la plus évidente est la crise sanitaire qui secoue le monde.

Le règlement pour cette édition sera plus strict. Les participants doivent suivre en à la lettre les instructions.

Au programme, il y aura l’isolement, la distanciation sociale et le test PCR. Un dispositif infaillible est installé afin d’éviter aux participants toute contamination.

Quelques nouveautés pour Koh Lanta 2021 – Les armes secrètes

La compétition 2021 sera beaucoup plus intense. Les candidats auront droit à des armes secrètes. Elles sont en effet disponibles déjà sur l’ile.

Il suffit que les concurrents dénichent leur cachette pour obtenir un double vote ou annuler un collier d’immunité.