Ça y est, la plateforme de streaming Disney + vient tout juste de passer le pallier des 100 millions d’abonnés. Un pallier symbolique et surtout très impressionnant pour la plateforme lancée il y a seulement 16 mois.

Cette annonce a été faite mardi dernier par le patron de la plateforme, Bob Chapek, durant une réunion avec ses principaux actionnaires. Celui-ci s’est réjoui du succès grandissant de Disney + et espère une croissance aussi incroyable dans les prochains mois.

Disney + obtient 100 millions d’abonnés en peu de temps

Le service de streaming a d’abord été lancé aux Etats-Unis dans le courant du mois de Novembre 2019 avant d’être étendu dans d’autres pays, la plateforme est notamment arrivée en France le 7 avril 2020. Au début du mois de février, Disney + comptait alors 95 millions d’abonnés et a totalement dépassé les attentes de ses créateurs.

En effet, ceux-ci prévoyaient un nombre d’abonnés compris entre 60 et 90 millions, cinq ans après le lancement de la plateforme, un chiffre déjà atteint et même surpassé à ce jour et cela en moins de deux ans.

Les succès de Disney plus gagné avec des séries fabuleuses

Disney + a su séduire de nombreux individus notamment grâce à deux grandes séries. Ainsi, les deux premières saisons de la série, The Mandalorian, une série directement inspirée de l’univers de la saga Star Wars et la nouvelle série proposée par la plateforme, Wanda Vision, issue, quant à elle, de l’univers Marvel, ont, toutes les deux, réussi à attirer un nombre majeur de nouveaux abonnés.

Disney plus à dans le viseur Netflix

Disney + se place maintenant comme l’adversaire principal du leader du streaming Netflix qui a, lui, déclaré avoir atteint les 200 millions d’abonnés à travers la planète et qui a attendu dix ans avant d’atteindre les 100 millions d’abonnés.

Pour répondre aux attentes de ses utilisateurs, Disney + vient d’ailleurs d’ajouter la rubrique Star à son catalogue, dans laquelle vous pourrez retrouver des séries et des films destinés à un public plus adulte.