Vous êtes en manque de film d’horreur ? Découvrez le nouveau film événement de Netflix : Army of the Dead.

Le dernier bijou de la plateforme à succès est décrit comme la suite du film déjà sortie en 2004 intitulé L’armée des morts.

C’est un film d’horreur et d’action américain coproduit et réaliser par Zack Snyder (le réalisateur de Man of Steel et de 300).

Il se déroulera à Las Vegas où lors d’une attaque de zombie, un groupe de mercenaire décide de rentrer dans une zone de quarantaine pour y commettre un braquage. Mais l’armée de zombie ne se laissera pas faire…

Le casting du film Army Of The Dead

Dans les rôles principaux, on retrouve David Bautista connu pour ses rôles dans 007 Spectre ou encore Avengers, Ella Purnell, que l’on a pu voir dans Kick-Ass 2, Ana de la Reguera ou encore Garret Dillahunt vu dans Twelve Years a Slave ou Les Veuves. Et bien d’autres encore.

La sortie du film est prévue, si tout va bien, pour le 21 mai en France sur Netflix.

Il ne reste plus qu’à espérer le mois de mai pour voir le nouveau film tant attendu de Netflix et profiter du spectacle.