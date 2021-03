Le gang familial anglais est actuellement réuni pour la sixième et probable dernière saison de la série Netflix Peaky Blinders, la série multi-récompensée de la BBC.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le réalisateur Steven Knight est très attendu pour cette ultime réunion de famille !

Les frères Shelby de la série Peaky Blinders saison 6 ont été vus à Manchester, et ça promet du lourd !

Tous les membres de la fratrie Shelby ont en effet été aperçus dans les rues de la ville anglaise de Manchester. Et à moins qu’il n’aient pris goût aux casquettes plates et aux costumes trois pièces en laine, Cillian Murphy (Thomas Shelby) et ses acolytes ont bien repris le tournage…

Le compte officiel Twitter de la série annonçait déjà cette ultime saison au mois de janvier, ce qui avait ravi les fans.

Cette annonce confirmait la publication Instagram de Paul Anderson, qui, au mois de novembre, affichait un joli dessin de son personnage (Arthur Shelby), tour en restant mystérieux…

Mais cerise sur le gâteau, un compte de fan a maintenant relayé une photo d’Harry Kirton (Finn Shelby) tout sourire et en pleine forme.

En bref, le tournage de la série Peaky Blinders saison 6 est sur les bons rails !