La plateforme de streaming Netflix a prévu le lancement d’un nouvel animé, DOTA : Dragon’s Blood.

Cette nouvelle série animée est une adaptation d’un jeu vidéo très connu et apprécié des gamers.

L’histoire de la série

Ainsi, ce jeu vidéo a rencontré un grand succès dès son lancement par le développeur Valve lors de l’année 2013. DOTA ou plus précisément, Defense of the ancients, est un jeu multi joueurs qui compte aujourd’hui des millions de fans partout sur la planète.

En effet, chaque jour des millions de joueurs s’y connectent pour des parties féroces. Il existe même des e-tournois de DOTA dans lesquels les gains accordés aux vainqueurs atteignent des montants incroyables.

Netflix a donc souhaité adapter ce jeu vidéo dans une série animée. Pour le moment, la plateforme n’a produit qu’une seule saison composée de huit épisodes. Vous n’aurez plus longtemps à attendre avant de découvrir cette toute nouvelle série puisque sa date de sortie est le 25 mars 2021.

En attendant, vous pouvez patienter en regardant le trailer qui a déjà été mis en ligne par Netflix. Dans cette bande annonce inédite, vous pourrez avoir un aperçu de l’intrigue et des personnages qui vont rythmer cet animé.

Les personnages de la série DOTA : Dragon’s Blood

Dans cet animé, DOTA : Dragon’s Blood, vous suivrez les aventures du personnage et héros principal, Davion, un chevalier dragon reconnu pour ses prouesses tout à fait remarquables. Celui-ci va alors rencontrer Eldwurm, un des très puissants anciens ainsi que Mirana, une noble princesse.

Le chevalier dragon va alors se retrouver au cœur d’intrigues et d’évènements auquel il n’était absolument pas préparé et qui le dépassent très largement.

Il va devoir puiser au plus profond de ses capacités et faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir à s’en sortir.