Patrick Sébastien est de retour avec une toute nouvelle émission « Samedi Sébastien » qui sera diffusée en prime time le samedi soir sur la chaîne C8.

Vous aurez le plaisir de retrouver le célèbre animateur aux commandes de, Samedi Sébastien, à partir du 17 avril à 21 heures 05 sur la chaîne de télévision C8.

Patrick Sébastien est de retour avec son émission « Samedi Sébastien » sur C8

Les fans de Patrick Sébastien, qui ont tous été déçus quand ils ont appris que leur présentateur préféré avait été remercié de France Télévisions, peuvent désormais se réjouir de le retrouver d’ici quelques semaines seulement.

En effet, celui-ci avait très mal vécu son départ du service public et attendait avec impatience de pouvoir retrouver son public qui lui est resté très attaché au fil des années.

Si Patrick Sébastien avait dans un premier temps décidé de se retirer définitivement de la scène, sa passion a très vite repris le dessus.

Tout ce qui vous attend dans cette nouvelle émission « Samedi Sébastien » animée par Patrick Sébastien

Patrick Sébastien sera de retour en première partie de soirée, le samedi soir, dès le 17 avril sur la chaîne C8. Ainsi, dans sa nouvelle émission hebdomadaire, Samedi Sébastien, l’animateur vedette va y raconter tous ses meilleurs souvenirs de télévision.

Les téléspectateurs auront alors le plaisir de revivre tous les moments inoubliables de ses deux plus célèbres shows, Les années bonheur, et, Le plus grand cabaret du monde.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les temps forts de ces émissions dans lesquelles sont intervenus de très nombreux artistes.

Avec des invités de marque pour son émission

Mais, l’animateur ne sera pas seul puisqu’il commentera ces images avec des invités de marque comme Cyril Hanouna, le comédien Jean Dujardin, Shy’m, Chantal Ladesou ou encore l’humoriste Jamel Debbouze.

Samedi Sébastien s’inscrit déjà comme le nouveau rendez-vous du samedi soir qu’il ne faudra surtout pas manquer.