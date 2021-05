Deux nouveaux acteurs ont signé pour la 5ème saison de la série Netflix Elite.La saison 3 de la série espagnole Elite a connu un grand succès.

Cependant, certains comédiens ont quitté la série. Heureusement, vous pouvez découvrir de nouveaux acteurs dans la saison 4.

Les fans ont hâte de regarder les nouveaux épisodes, en plus, une 5ème saison de la série Elite a été annoncée.

Elite, renouvelée en saison 5

Conçue par Darío Madrona et Carlos Montero, Elite est une série espagnole très performante. La troisième saison est marquée par la mort de Polo, c’est la raison pour laquelle les admirateurs ont commandé une saison 4 de la série Elite.

Cette dernière est déjà tournée, mais avec quatre nouveaux personnages, notamment Carla Díaz, Pol Granch, Mano Rios l’influenceur ainsi que Martina Cardidi. Même si elle n’est pas encore diffusée, Netflix a déjà décidé de renouveler la série pour une saison 5.

Le casting de Elite saison 5

Cependant, les fans sont impatients de cette diffusion même si certains acteurs vont leur manquer, comme Ester Expósito Carla, Danna Paula et surtout Álvaro Rico qui a joué le rôle de Polo.

Quant à la cinquième saison d’Elite, elle sera certainement plus émouvante. D’autant plus, deux acteurs très sexy vont débarquer dans l’histoire. Vous pourrez découvrir le bel acteur brésilien appelé André Lamoglia et également l’actrice Valentina Zenere venue d’Argentine.

Netflix a déclaré que près de 20 millions de foyers ont vu la saison 3 d’Elite, ce qui signifie que la série est très appréciée par bon nombre de téléspectateurs. Selon cette statistique, les saisons 4 et 5 seront encore une fois un énorme succès.

Les fans souhaitent également découvrir les deux nouveaux visages.

André Lamoglia, le nouveau comédien très enthousiaste

Cet acteur brésilien attend avec impatience le tournage de la série. Il a déclaré qu’il est très heureux de participer dans cette fameuse histoire et est vraiment enthousiaste à l’idée d’étudier au lycée Las Encinas.

C’est un acteur sexy et très beau qui va rejoindre la série, une bonne nouvelle pour les admiratrices. Il poste souvent de beaux clichés sur son compte Instagram et s’affiche souvent en torse nu.

La superbe Valentina Zenere rejoint le casting de la série Elite saison 5

Concernant la nouvelle actrice, elle est également très ravie de faire partie de la série Elite saison 5.

