Dans Mariés au premier regard 2021, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance du couple haut en couleurs formé par Cécile et Alain.

Dans cette émission diffusée sur la chaîne M6, des couples sont formés par des experts grâce à la science et se marient sans s’être rencontré auparavant.

Alain et Cécile de l’émission Mariés au premier regard 2021 sont-ils toujours en couple ?

Cette année, plusieurs couples marquants se sont distingués à l’écran, parmi lesquels Yannick et Mélina qui a choqué les internautes, Cécile et Alain ou encore Laure et Matthieu, qui selon certaines sources attendraient peut-être un heureux évènement.

Durant l’épisode diffusé le 26 avril dernier, Cécile et Alain ont alors décidé s’ils souhaitaient rester mariés ou non. Malgré certaines tensions, les deux ont décidé de rester ensemble.

Mais, qu’en est-il aujourd’hui pour le couple formé dans Mariés au premier regard 2021 ?

La relation de Cécile à Alain dans Mariés au premier regard 2021

Malgré leur compatibilité de 83%, tout n’a pas toujours été simple pour Cécile et Alain.

Ainsi, l’histoire entre le barbier de 42 ans et l’agent commercial de 41 ans a connu des turbulences dès la mairie où Cécile a paniqué avant de finalement décider d’entrer.

Tout s’est finalement arrangé durant leur lune de miel pendant laquelle ils se sont beaucoup rapprochés. Cependant, les deux ne vivant pas au même endroit, ils ont eu beaucoup de mal à gérer leur relation à distance entre leur travail et leurs enfants.

C’est d’ailleurs après une grosse dispute que Cécile et Alain se sont retrouvés devant les experts de Mariés au premier regard 2021 pour décider de rester mariés ou non. S’ils ont tous les deux souhaité poursuivre leur relation en tant que couple marié, les téléspectateurs s’interrogent maintenant quant au futur de leur relation et veulent savoir s’ils sont encore ensemble.

La réponse de Cécile sur les réseaux sociaux

Après la diffusion de cet épisode annonçant la poursuite de leur mariage, Cécile s’est exprimée sur son compte Instagram à travers un message assez troublant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cecile | Mapr5 (@cecile_mapr5)

Ainsi, la candidate a déclaré

« Ce dernier épisode résume bien notre couple….Une pointe de nostalgie ,une pincée d’humour, un soupçon de sentiment. Et on obtient un couple fragile certes… J’ai appris énormément grâce à cette émission, je suis une femme à part entière ! ».

Alain, quant à lui, n’a fait aucun commentaire mais les internautes ont remarqué que le couple ne se suivait pas sur Instagram.

Si le futur semble compromis pour le couple, il faudra patienter jusqu’au 17 mai prochain pour découvrir l’épisode bilan de Mariés au premier regard 2021.