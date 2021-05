Maria Pedraza, née le 26 janvier 1996, est une actrice et ballerine espagnole connue pour avoir incarné Alison Parker dans la série espagnole « La Casa de Papel ».

Récemment, une certaine photo intrigante de l’actrice a fait le buzz sur la toile.

Maria Pedraza choque ses fans avec une photo sexy

Maria Pedraza, la jolie actrice de la série La Casa de Papel

Pedraza a été découvert à travers son compte Instagram par le réalisateur Esteban Crespo qui l’a invitée à une audition pour le rôle principal de son premier opéra AMAR. En effet, elle est diplômée du Conservatoire Royale de danse Mariemma.

Cette artiste polyvalente est à la fois danseuse classique professionnelle, un modèle et une actrice. Elle a commencé au cinéma à Amar en 2017, suivi de ses prestations dans les séries de Netflix notamment « La Casa de Papel » et « The Elite ».

Son compte Instagram compte 11,8 millions de followers où elle continue de générer de nombreuses réactions avec ses photos sur les réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par María Pedraza (@mariapedraza_)

La photo qui a chamboulé les fans

Dans son récent post, l’actrice de 24 ans a démontré son incroyable talent et sa grande flexibilité qu’elle a acquise grâce à plusieurs années de danse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par María Pedraza (@mariapedraza_)

Sur la photo, la jeune femme pose en sous-vêtements et la jambe tendue à un angle de 180 degrés sur un balcon en Italie. Selon son texte, elle dit au revoir à Milan, où elle faisait du travail pour promouvoir la nouvelle collection d’Hugo Boss.

En quelques heures, le cliché a dépassé le million de réactions et a reçu beaucoup d’éloges de la part de ses followers, mais aussi de certains collègues qui ont été impressionnés par sa souplesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par María Pedraza (@mariapedraza_)

Il est fréquent de voir des photos du sublime corps de María Pedraza postées sur Instagram. Influencée par son amour du ballet et de son immersion dans le domaine du mannequinat, l’actrice n’éprouve pas de gêne à se photographier en petite tenue ou à exercer des positions assez sexy.

Ne portant pas atteinte à la pudeur, l’actrice s’amuse à poster ce genre de photos sur Instagram. Prendre ces poses fait partie de ses pratiques de danseuse. On constate même qu’elle le fait pour rendre hommage à sa passion bien qu’elle soit devenue actrice.