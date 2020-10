Vikings saison 6 : Ragnar Lothbrok pourrait faire son retour dans la série !

Vikings, la mythique série télévisée canado-irlandaise, veut reconquérir ses fans dans la saison 6. Les réalisateurs envisageraient de ressusciter le personnage principal, Ragnar Lothbrok.

Une fin tout en beauté pour la série Vikings

Depuis la saison 4 de la série Vikings, le public semble se lasser de la bataille interminable entre Ivar et Bjorn. La mort de Ragnar qui est à l’origine de la guerre fratricide entre ses deux fils a aussi pour effet d’entraîner la perte d’intérêt des téléspectateurs. D’ailleurs, peu de temps après la mort du personnage central de Viking, les critiques des fans ont fusé de toutes parts pour fustiger les scénaristes. Les réalisateurs de la saga scandinave devront ainsi se montrer plus créatifs avant d’annoncer la fin de la série. Ainsi, le retour de Ragnar dans la saison 6 n’est pas à écarter pour surprendre les téléspectateurs et terminer l’histoire tout en beauté.

Comme tous les fans de Vikings, Alexander Ludwig, l’interprète de Bjorn, souhaite aussi le retour de Ragnar. Récemment interviewé sur ce sujet, l’acteur a révélé que le personnage de Travis Fimmel apparaîtra dans la dernière saison de la série « d’une façon ou d’une autre ». Il a toutefois précisé que cela ne prendra certainement pas la forme d’une résurrection, mais probablement d’un flash-back. Son apparition pourrait prendre la forme d’une vision comme cela s’était déjà passé lors de la disparition de Lagertha. Ce bref retour promet d’être une des séquences parmi les plus poignantes de la prochaine et dernière saison de Vikings.

Le retour de la grande guerre dans la saison 6

À l’annonce d’un éventuel retour de Ragnar dans la saison 6 de Vikings, les fans ont évidemment laissé libre cours à leur imagination. La rumeur la plus folle spécule sur le retour à la vie du père de Bjorn et d’Ivar pour une terrible vengeance. Cette théorie est bien sûr peu probable parce que les scénaristes devront introduire un miracle dans l’histoire pour faire revenir Ragnar Lothbrok d’entre les morts.

En revanche, le personnage pourrait faire plusieurs apparitions dans les rêves de ses deux fils. Ces derniers, désormais ennemis, se livreront d’ailleurs à une guerre sans merci dans la saison 6. Dans un épisode au milieu de la saison, Bjorn est sévèrement blessé par son frère. Son sort est incertain. Ainsi, la probabilité de voir ce personnage tué comme son père est difficile à évaluer.