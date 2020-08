Koh-Lanta : les 4 Terres : l’un des candidats est fan de Claude Datrois !

La nouvelle saison de la télé-réalité Koh-Lanta : Les 4 Terres revient sur votre écran. Un des candidats a un point en commun avec Claude Dartois.

La dernière saison de l’île des héros est composée de trois équipes, mais celle-ci est divisée en quatre équipes avec six candidats chacun. Chaque équipe démontre les différentes contrées de la France, le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Le tournage de cette cinquième saison se réalise à Fidji et l’émission sera diffusée à partir du 28 aout 2020 sur TF1. À l’issue de la présentation de tous les candidats, l’un des participants a dévoilé son admiration pour Claude Datrois, un célèbre compétiteur du jeu.

L’annonce des 24 participants de la nouvelle saison

Il y a un mois, les photos des 24 candidats de la nouvelle saison de Koh-Lanta ainsi que sa diffusion ont été officialisées sur la chaine TF1. Les équipes sont composées de Sébastien, Aubin, Samuel, Mathieu, Loïc, Jody, Fabrice, Laurent, François, Dorian, Brice, Bertrand, Adrien et Kamal du côté des hommes. Et de Joaquina, Angélique, Alexandra, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alex et Marie-France du côté des femmes.

Les candidats vont se diviser en quatre équipes et ils vont aussi s’affronter pour gagner chaque ultime épreuve. Cette nouvelle saison est améliorée et renouvelée. Cette fois-ci, si un team est arrivé en dernière place sur l’épreuve du confort, il devra passer 24 heures sur l’ilot de l’exil où il ne disposerait d’aucun moyen.

Révélation de l’un des participants du cinquième volet de Koh-Lanta

Après avoir publié sur son compte instagram qu’il va participer à la nouvelle saison de koh-lanta. Aubin, un fan de rugby a tagué Claude Datrois sur sa publication. Il s’agit de la superstar de la dernière saison l’île des héros de Koh-Lanta. Dans la photo qu’il a partagée, Aubin a revêtu du même t-shirt bleu que Claude portait pendant sa photo officielle et durant toute son aventure.

Sa publication montrait qu’il tenait vraiment à ce guerrier de l’aventure et il a même demandé à ce dernier s’il reconnait le t-shirt qu’il portait. Pour le moment, le jeune papa n’a pas encore réagi à la poste, mais peut-être qu’il sera heureux en le découvrant. Qui sait aussi si cela va porter chance à Aubin, c’est ce qu’on va voir dans l’émission.

Cette nouvelle saison se jouera donc sur la complicité, la force et la culture de chaque participant. Les équipes se distingueront par leurs couleurs et leurs valeurs pendant chaque épreuve et donneront le meilleur d’eux-mêmes. Les membres de production de cette télé-réalité ont rassemblé toutes ses inspirations pour offrir une incroyable aventure aux téléspectateurs. Vous découvrirez une émission riche en rebondissements puisque chacun se bat pour sa région.