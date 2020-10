Richard Dean Anderson : Que devient l’acteur de Macgyver 30 après !

Richard Dean Anderson est un acteur de la série culte Macgyver. Il s’est fait connaître, en jouant dans cette série des années 80 et 90. C’est également celle-ci qui l’a propulsé au rang de vedettes.

La filmographie de Richard Dean Anderson après Macgyver ?

Richard Dean Anderson est l’acteur qui a joué le personnage de Macgyver. Il a été recruté à 35 ans pour incarner ce célèbre agent secret au multiple talent. Après avoir quitté son rôle dans la série en 1992, Anderson a vécu à Hollywood où il a pris une brève pause dans sa carrière. On retrouve par la suite l’acteur Richard Dean sur le devant de la scène dans deux téléfilms.

En 1997, il tient le rôle de Jack O’Neill à la télévision dans la série Stargate SG-1. Il va par la suite passer une décennie dans ce rôle. Il apparaîtra dans les déclinaisons Stargate Atlantis en 2004 – 2006, Stargate Continuum en 2008 et Stargate Universe en 2009. On peut dire que l’acteur Richard Dean n’a pas beaucoup tourné de film. En effet, il a fait quelques apparitions notamment dans Raising Hope et dans Fairly Legal. Il a même été un cameo dans la fiction Don’t Trust B…in Apartement 23.

Son dernier générique remonte à 2013 où il incarne Jack O’Neill pour un jeu vidéo notamment Stargate SG1 Unleashed. Le comédien s’est ensuite retiré en Californie en 2013 pour profiter de sa retraite. Depuis, sa présence dans les médias s’est ratifié.

Qu’est devenu l’acteur de Macgyver ?

L’acteur est très engagé pour la préservation de l’environnement. En effet, il est membre de l’organisation Sea Shepherd Conservation Society qui lutte contre la pollution des mers. Il fait partie des donateurs. Concernant sa vie privée, l’acteur Richard Dean n’est pas aussi glamour que sa carrière. En effet, l’acteur n’a jamais été marié.

Dans sa vie privée, il a connu quelques aventures avec d’autres célébrités notamment Sela Ward, Teri Hatcher et Lara Flynn Boyle. Anderson a toujours refusé de faire des commentaires sur sa vie privé ou sur sa relation avec la mère de sa fille. C’est à l’arrivée de sa fille, Wylie, en 1998 que sa vie a radicalement changé, d’après sa déclaration. Par la suite, il se concentra plus sur sa famille en faisant d’elle sa priorité. Depuis l’arrêt de la série Macgyver, on peut dire que le physique de Richard Dean s’est beaucoup transformé.

Il a été contacté en 2016 pour participer au reboot de la série culte, mais l’acteur à gentiment refuser en déclarant : » Tout ce que je peux dire, c’est que je n’envisage pas de participer à un projet qui a négligé les fans incroyablement loyaux du personnage original et qui n’a pas du tout pris en considération la manière dont ils sont restés loyaux et pourquoi ils le sont toujours. Oui, on me l’a demandé, mais non, je ne m’engagerai pas dans le reboot de MacGyver. » Il a par la suite déclaré que sa loyauté va avec ses fans.