La Casa de Papel : Tokyo a encore frappé avec ses photos sur Instagram !

Úrsula Corberó est une actrice espagnole de 30 ans qui incarne « Tokyo » dans la série à succès Netflix « La Casa de Papel ».

Depuis la première saison qui est diffusée en 2017, elle n’a pas cessé d’épater ses fans non seulement pour son talent, mais surtout par sa beauté sensationnelle et son personnage charismatique.

Une star qui fait exploser les records sur les réseaux sociaux

Úrsula Corberó tient un compte Instagram et publie très souvent des photos d’elle. Vous devriez savoir que dans la vraie vie, l’actrice est très différente. Elle est très féminine et s’habille très coutumièrement de manière sexy puisqu’en plus d’être une vedette du cinéma, elle travaille également pour de nombreuses marques. À cet effet, Ursula est habituée à l’objectif et s’éclate à fond lors de ses « shootings ».

Elle dévoile le plus souvent son corps de rêve en posant en lingerie fine. Ce qui ne laisse pas ses fans indifférents. À chaque fois qu’elle poste son cliché, elle provoque une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes sont complètement sous le charme de cette jeune femme qui est non seulement talentueuse, mais très attirante physiquement.

Des seins nus qui ont fait 4 millions de vues

En plus de la canicule, Ursula Corbéro a décidé de monter encore la température en mettant le feu sur instagram. En posant seins nus, elle a obtenu plus de 4 millions de vues sur Instagram. Un authentique succès, car cela s’est fait en un temps record. Beaucoup de fans ont réagi à cette publication, y compris la chaîne Netflix en Espagne qui a commenté avec des émojis flammés. Toute la réaction prouve que l’actrice est une véritable icône et il faudra dire qu’elle sait s’y prendre.

https://www.instagram.com/p/CDmKBhVBeq8/

En titre de ses clichés, elle a misé sur la modestie en y mettant juste de petites émoticônes. Sur ses postures, elle portait uniquement un bas de maillot à motif nuages avec de petites espadrilles. Mais c’était surtout son regard qui a captivé ses fans. À travers ces images, on a pu voir son côté rebelle, mais aussi son côté sensible. Sur un de ses clichés où elle a posé en position accroupie, elle donnait un peu l’impression de bouder, ce qui a littéralement fait fondre ses admirateurs.

Elle n’est pas prête d’arrêter

Ursula Corberó est l’une des actrices les plus recherchées du moment. Depuis son apparition dans « La Casa de Papel », elle devient l’un des visages les plus populaires, et sa carrière ne cesse de se renforcer.

Elle fait partie des stars du cinéma qui ont le plus de followers sur les réseaux sociaux. Elle a actuellement plus de 6,2 millions d’abonnés et travaille sur d’autres projets. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’actrice ira loin avec son fort caractère et sa grande détermination.