La Casa de Papel saison 5 : les premières photos en exclusivités !

Depuis quelques jours, Netflix a annoncé officiellement la sortie de la 5e saison de sa série phare « La Casa de Papel ». Mais la joie des fans des braqueurs de banque a été de courte durée, car cette saison 5 sera la dernière de la série.

A cette date, Netflix n’a toujours pas annoncé la date précise où la série sera disponible sur sa plateforme. Toutefois, on sait tous que la série sera disponible en Streaming à partir de 2021.

À cause de la crise de coronavirus, le début de la production de la série a pris plus de temps que prévu. Les acteurs viennent à peine de commencer le début du tournage des premiers épisodes dans la capitale du Danemark, à Copenhague. Mais avant la fin de ces premiers tournages, les images sont déjà disponibles sur la toile.

Le tournage en photo… Berlin présent ?

Une véritable surprise pour tous les fans de la série, les photos de Berlin au cours du tournage ont été rendues disponibles sur la toile. On aperçoit sur les images Pedro Alonso en face d’un café, discutant avec un jeune homme qui porte une casquette. S’agit-il d’un nouveau braqueur ? De nombreuses autres photo de Berlin ont également été dévoilées avec toute l’élégance qu’on reconnait au personnage.

Sur Instagram, on voit aussi une courte vidéo de Berlin avec un nœud papillon en compagnie de Luka Peros alias Marseille.

Ces images et la courte vidéo publiée sur Instagram rassurent tous les fans de Berlin qui rêvaient le revoir dans la suite de la série. On peut désormais être sûr de le voir à nouveau, deux saisons après sa disparition tragique de la série (saison 2).

Une dernière saison qui promet du lourd

Tous les fans de la série étaient heureux d’apprendre que la prochaine saison de « La Casa de Papel » sera bien disponible en 2021. Mais par la même occasion, la nouvelle a fait des malheureux toujours auprès des fans, car il s’agit bel et bien de la dernière saison. Cependant, le créateur de la série, Alex Pina, promet une dernière saison palpitante et une aventure finale extrême pour les braqueurs en rouge « la guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante. »

De même, le showrunner a exprimé que la fin de la saison risque de décevoir ceux qui attendent un happy end. À travers ces propos, on a vraiment du mal à percevoir le fond de sa pensée « nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de rompre le groupe […] Comment mettre le professeur sur les cordes. Comment entrer dans des situations irréversibles pour de nombreux personnages. »

Selon les rumeurs pour la fin de la série, il se pourrait que tous les membres de club des braqueurs perdent la vie à la fin de la saison 5 de la Casa de Papel. Une fin très tragique qui fait trembler les fans de la série. Néanmoins, aucune version n’est encore confirmée, et tout le monde reste impatient pour la sortie de la saison 5 de cette série. Rendez-vous donc en 2021 pour en savoir plus sur le professeur et sa bande. Tout ce qu’il faut savoir est qu’il y a d’énormes surprises à découvrir dans la dernière saison.