La Casa de Papel : Maria Pedraza fait des victimes sur Instagram !

La star espagnole Maria Pedraza, de la série La Casa De Papel, continue à faire son show sur Instagram. Les internautes sont conquis !

Maria Pedraza, une jeune star qui a tout pour plaire

De par le monde, très peu de personnes ne connaissent pas Maria Pedraza désormais. Il faut dire que la jeune femme a eu une chance de succès inouïe et assez surprenante. Née le 26 janvier 1996 à Madrid, Maria Pedraza est une actrice espagnole très aimée du public. C’est sur Instagram que le grand réalisateur Esteban Crespo fera sa découverte et lancera sa carrière dans le cinéma. Il l’avait en effet choisie pour jouer dans son film intitulé « Amar ».

Depuis ce film, la chance ne cesse de sourire à Maria. Elle décrocha en 2017 un rôle dans la série culte « La Casa de Papel », série dans laquelle elle interprétait Alison Parker. Sa grosse performance dans cette série lui permit de décrocher dans la même année un rôle principal dans la série « Si fueras tu ».

Quelques mois plus tard, précisément en 2018, on la retrouve dans la série à succès Elite de Netflix, encore une fois dans un rôle principal. Elle jouera également dans la série Toy Boy en 2019. Il s’agit d’une jeune actrice pleine de potentialités et qui se donne à fond dans sa profession.

Une publication Instagram qui choque le public

Maria Pedraza, comme toute star, aime donner de ses nouvelles à sa communauté. Mais il faut dire que celle-ci agonise en silence devant cette beauté inaccessible. Si toutes ses anciennes publications laissaient déjà les internautes en sueur, c’est cette dernière qui les choque encore plus. C’est à travers une vidéo en noir et blanc que la star choisit de séduire encore une fois son public. Elle y dévoile en effet son regard de braise, lequel regard n’a pas laissé indifférents les internautes.

La vidéo relayée au maximum fait le buzz sur la toile et les commentaires reçus ne cachent pas l’admiration des uns et des autres. Avec 12 millions d’abonnés Instagram, la star de 24 ans bat largement le record de beaucoup d’autres célébrités. Elle publie au quotidien du contenu sur ses différents comptes et son public est complètement séduit.