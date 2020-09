Danse avec les Stars : la saison 11 de compte déjà de grands noms !

Plusieurs événements ne peuvent malheureusement pas avoir lieu à cause de la pandémie Covid19. Le programme télévisé Danse avec les stars en fait partie et se trouve contrainte de réviser les dates de la 11e saison pour 2021.

La saison 11 reste parée !



Danse avec les stars rencontre, bel et bien, quelques complications pour cette année 2020, ce dernier se voit reporté vers l’automne 2021. Ce changement de date peut s’avérer difficile pour les candidats. Le Parisien l’exprime comme quoi « Certaines qui étaient libres en septembre ne le seront plus en mars ». Il est évident que la conservation des gestes barrières (distanciation) demeure impossible pour les danseurs duo et encore moins pour la proximité des spectateurs.

Un changement de jury



Le changement de date n’atteint pas que les compétiteurs. L’un des quatuors, membre du jury du concours, Jean-Marc Généreux a confirmé sa démission auprès de TF1 pour rejoindre l’équipe de France 2. D’après sa déclaration, ce recul de date fut l’une des causes principales de ce départ.

L’ancien jury est d’ailleurs promis dans une nouvelle diffusion sur France 2. « Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars (…) Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix (…) C’est un nouveau départ. »

4 noms confirmés pour Danse avec les Stars



Des rumeurs courent depuis mars sur les candidatures de quelques célébrités. La revue Public nous ouvre un début de liste des participants :

Vaialama Chaves, miss France qui a fait sensation lors de son élection en 2019.

Jazz Correia, actrice de télé-réalité qui possède déjà sa propre émission TV « JLC Family ».

Mickael Lumière, la star du biopic de Gregory LeMarchal.

Lola Dubini, youtubeuse et chanteuse.

Hélène Rollès (actrice), Théo Curin (nageur handisport) et Anaïs Grangerac (animatrice) espèrent aussi faire partie de l’aventure et attendent actuellement les résultats de leurs essais. Malgré ces quelques contrariétés, Camille Combal nous donne rendez-vous en automne 2021 pour la saison 11 de DALS.