Vikings saison 6, les raisons de la fin du personnage de Ragnar dans la série !

Michael Hirst sort de son silence après la fin du personnage de Ragnar dans la saison 6 de Vikings. Les raisons de cette décision.

Les spectateurs ne verront plus Ragnar à la prochaine saison de Vikings

Travis Fimmel, tenant le rôle de Ragnar Lothbrok, a quitté la série pour un autre projet en vue. Selon le réalisateur de la série, Michael Hirst, cette décision fait suite à la disparition de sa partenaire Lagertha dans la saison 6 de Vikings.

Les spectateurs ne verront plus les talents, l’humour, et le courage de ce valeureux Viking. Cela n’a même pas étonné le réalisateur d’enlever un personnage principal du film.

Se focaliser sur l’histoire des descendants de Ragnar

Pour le réalisateur, l’absence du personnage ne sera pas un handicap. Pour lui de continuer que, Ragnar a fait son temps, il a eu le mérite d’hériter d’une belle fin, mais la série ne s’arrête pas là. On peut aussi se focaliser sur les autres personnages du film, notamment les fils de Ragnar Lothbrok.

Le réalisateur affirme être satisfait d’écrire des histoires pour les personnages d’Ivar, Bjorn et surtout de Lagertha. Ragnar avait disparu dans la saison 4, maintenant suivie de sa compagne Lagertha, fin de leur histoire.

Les spectateurs ne verront plus leurs héros

Hélas, ce sont les fans qui seront déçus de ne plus voir leurs héros apparaître sur le petit écran. Une chose est sûre, le réalisateur va tout mettre en ordre de créer de nouveaux personnages encore plus forts, plus spectaculaires et plus intelligents.

Mais qui pourra remplacer la prouesse de la jeune guerrière Lagertha ou de l’intelligence de Ragnar. Mais ce dernier pourra apparaître en flash dans des épisodes pour mémoriser les temps passés.

La fin du personnage de Ragnar était déjà annoncé dans la saison 4 mais la disparition de sa compagne Lagertha confirmait cette rumeur. Maintenant l’histoire des personnages de Vikings va se concentrer sur les fils de Ragnar.